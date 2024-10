TOMORROW X TOGETHER、7thミニアルバムのトラックリスト公開！タイトル曲は「Over The Moon」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■タイトル曲「Over The Moon」は、愛の色に染まった世界が与える幸せをTOMORROW X TOGETHERだけの方式で描いた曲!

TOMORROW X TOGETHERが、7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』のトラックリストを公開した。

これによると、アルバムにはタイトル曲「Over The Moon」に加え、「Heaven」「Danger」「Resist (Not Gonna Run Away)」「Forty One Winks」「Higher Than Heaven」の全6曲が収録される。

グループが所属するBIGHIT MUSICはタイトル曲「Over The Moon」について、愛の色に染まった世界が与える幸せをTOMORROW X TOGETHERだけの方式で描いた曲で、「0X1=LOVESONG(I Know I Love You) feat. Seori」と「LOSER=LO♡ER」(LOSERの「S」は、ドルマークが正式表記)に続くもうひとつのラブソングだと説明した。

先の2曲には、混乱した世界で出会った「君」への確信と、世界から見たら「LOSER」のように見えても、君にとってだけは「LOVER」でありたい気持ちを込めたとすれば、今回の新曲では君とともにする未来に対する期待感を伝える予定だ。

7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』には、TOMORROW X TOGETHERのメンバー全員が収録曲の制作に積極的に参加し、音楽的な力量を発揮するとともに真正性を加えた。

「Heaven」にはYEONJUN、TAEHYUN、SOOBINが、「Danger」にはYEONJUN、TAEHYUN、BEOMGYUが作詞に参加。「Resist(Not Gonna Run Away)」はBEOMGYU、SOOBIN、TAEHYUN、HUENINGKAIが格別な愛情を注ぎ、「Higher Than Heaven」にはTAEHYUNがエネルギーを注いだ。

7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』では、再び出会えた君を通じて経験した魔法のような瞬間と、それによって変わった世界のストーリーが描かれる。TOMORROW X TOGETHERはこれを「愛」と表現する。誰もが共感することができる普遍的な感情をTOMORROW X TOGETHERならではの音楽と、例外的な表現で描き、唯一無二な愛の物語を完成させた。本作は、11月4日(日本お届け日は5日)に発売される。

なお、TOMORROW X TOGETHERはカムバックに先立ち、11月1~3日に韓国・ソウルのオリンピック公園KSPO DOMEで3度目のワールドツアーのアンコールコンサート『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:PROMISE> ENCORE IN SEOUL』を開催する。

