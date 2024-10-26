¿Ê²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡©¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹È´·²¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤ÎàÊâ¤Êýá¤¬¾å¼ê¤¹¤®
¡ÖÃæ¤Ë¥Ë¥ó¥²¥óÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡½¡½»×¤ï¤º¤½¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤ÏX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷5B88vZhv2Yqtq2p¤µ¤ó¤¬2024Ç¯10·î24Æü¡¢
¤³¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤è¤í¤è¤í¤ÈÊâ¤¯¥Ï¥à¥³¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¿ÈÂÎ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡£
¤È¤¤¤¦Òì¤¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¡£
¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¿Í¤ÎÎ¾Â¤Î´Ö¤ò¡¢£²ËÜ¤ÎÂ¤Ç¸«»ö¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¤¢¤ó¤è¤¬¾å¼ê¤À......¡ª
¥Ï¥à¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï25Æü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö·ä¤¢¤é¤ÐÆóÂÊâ¹Ô¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï...¡©
¾å¼ê¤ËÊâ¤¯¡Ö¥Ï¥à¥³¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯2·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥¬¥ê¥¢¥ó¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î½÷¤Î»Ò¡£
¡Ö·ä¤¢¤é¤ÐÆóÂÊâ¹Ô¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢YouTube¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÃÂê¤Î²èÁü¤â¡¢15Æü¤´¤í¤Ë»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
10·î12Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡ÖÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤å!! Hamster can now walk!!¡×¤ÎÀâÌÀ¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥à¥³¤µ¤ó¤¬ÆóÂÊâ¹Ô¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¶¡µëÎÌ¤È¥Ï¥à¥³¤ÎÆóÂÊâ¹Ô¤Î¿ÊÅÙ¤¬°ø²Ì´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥à¥³¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤êÆ°¤¤âµ¡ÉÒ¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤êÍ¾¤ëÀª¤¤¤ÇÆóÂÊâ¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¤È¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ï¥à¥³¤µ¤ó¤ÏÂ¼ó¤¬ºÙ¤¤¤é¤·¤¯¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¥Ï¥à¥³¤µ¤ó¡¢»ÍËÜÂ¤Ç¥È¥³¥È¥³Êâ¤¯»Ñ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£