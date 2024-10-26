¡Ø¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Ç¥¹¡¦¥Ç¥¤3¡Ù´ÆÆÄ¡¢¤Þ¤ÀÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¨¡ Á´ÊÔ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¼¹É®ºÑ¤ß
»à¤Î¥ëー¥×¤òÉÁ¤¯¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Û¥éー±Ç²è¡Ø¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Ç¥¹¡¦¥Ç¥¤¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂè3ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥é¥ó¥É¥ó´ÆÆÄ¤«¤é´ò¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Ç¥¹¡¦¥Ç¥¤¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Ï¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¥Ä¥êー¡¦¥±¥ë¥×¥Þ¥ó¤¬¥Ù¥Óー¡¦¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤¿²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²ÉÝ¤Î°ìÌë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤æ¤¯ÍÍ»Ò¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤Ö¤ê¤ËÉÁ¤¤¤ÆÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¡Ø¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Ç¥¹¡¦¥Ç¥¤ 2U¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¶½¹ÔÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤«¡¢¤¤¤Þ¤ÀÂè3ºî¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢Âè3ºî¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥É¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡ÊÁ´ÊÔ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¦Í×Ìó¡Ë¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤«¤éµÓËÜ¤Ï½ñ¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¥´ー¥µ¥¤¥ó¤ÏÀµ¼°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¥é¥ó¥É¥ó¤Ï¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢Á°2ºî¤ÈÆ±¤¸Æü¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ºÇÂç¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂè3ºî¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡ÖÂè3ºî¤ÎÉñÂæ¤ÏÁ°2ºî¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥é¥ó¥É¥ó¼«¿È¤¬¤â¤Î¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤Ï¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ä¥êーÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥§¥·¥«¡¦¥íー¥Æ¤âÂè3ºî¤Î¼Â¸½¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤À¡£
2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥ó¤¬Ïµ¥¹¥ê¥éー¾®Àâ¡ØBig Bad¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Ç¥¹¡¦¥Ç¥¤¡ÙÂè3ºî¤Ï¼Â¸½¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤È¤è¤ê´ÆÆÄ¤â¤Þ¤ÀÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡£¤³¤³¤«¤éÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢¤¤¤º¤ìÂè3ºî¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
Source: