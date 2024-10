BTS JIN、1stソロアルバム『Happy』先行公開曲「I′ll Be There」のMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MVには、広々とした空の下でストリートライブをするJINの姿が!

BTSのJINが、新曲「I’ll Be There」の音源とMVを公開した。

軽快なロカビリーサウンドが、聴く人の心拍数を高める「I’ll Be There」は、11月15日に発売が予定されている1stソロアルバム『Happy』の先行公開曲。

楽しいドラムビートと速いテンポのリズムがJINの力強いボーカルと合わさり魅力的な曲に仕上がっている。特に、誰もが歌いやすいサビは、一度聴いただけで耳に残るほど印象的だ。

MVにはJINの街頭公演の姿が盛り込まれている。エレキギター、ドラム、ベースセッションでシンプルに構成されたバンド演奏が楽しそうだ。広々とした空の下で愉快な雰囲気で歌うJINのそばに、ひとりふたりと集まった観客たちの表情は「幸せ」そのものだ。

皆が去った後、ひとりで残ったJINは「気分が塞ぎ込むとき / 独りぼっちだと感じるとき / 誰かに頼りたいとき / I’ll be there for you」と歌う。「いつもあなたのそばにいる」という曲のメッセージが鮮明だ。そして、夕日に向かって走るJINの姿は、まるで青春漫画のワンシーンを思わせる。

JINのソロアルバム『Happy』には「I’ll Be There」、タイトル曲「Running Wild」を含め、計6曲が収録。。JINはこのアルバムを通じて幸せに対する自分の率直な考えとARMY(BTSファンの呼称)に向けた温かい気持ちを届ける。

なおJINはアルバム発売翌日の11月16日と17日に韓国・ソウル市中区奨忠体育館でファンショーケース『JIN ‘Happy’ Special Stage』をオン / オフラインで同時開催し、収録曲を初披露する。

リリース情報

2024.10.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I’ll Be There」

2024.11.16 ON SALE

ALBUM『Happy』

韓国発売日:11月15日

