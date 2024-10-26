

―――――――――――――――――――10月28日 (月) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・ニュージーランド市場休場

・米国2年国債入札

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]フォード 、オンセミコンダクター

◆新規上場、市場変更 など

★Ｈｍｃｏｍｍ <265A> ：東証Ｇ上場



―――――――――――――――――――10月29日 (火) ――

◆国内経済

★9月完全失業率 (8:30)

★9月有効求人倍率 (8:30)

・10月月例経済報告

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ11月Gfk消費者信頼感 (16:00)

・米国9月卸売在庫 (21:30)

・米国8月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国8月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国10月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国9月JOLTS求人件数 (23:00)

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]★アルファベット 、ビザ 、アドバンストマイクロデバイシズ 、マクドナルド 、ファイザー 、ペイパル /[欧]アディダス、BP

◆新規上場、市場変更 など

★Ｓａｐｅｅｔ <269A> ：東証Ｇ上場

〇タキロンＣＩ <4215> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月30日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

・10月消費動向調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ10月失業率 (17:55)

・ドイツ7-9月期GDP (18:00)

・ユーロ圏7-9月期GDP (19:00)

・ユーロ圏10月消費者信頼感[確報値] (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国10月ADP雇用者数 (21:15)

・米国7-9月期GDP (21:30)

・ドイツ10月消費者物価指数 (22:00)

・米国9月仮契約住宅販売指数 (23:00)

・米国石油在庫統計 (23:30)

【海外決算】

[米]★マイクロソフト 、★メタ・プラットフォームズ 、イーライリリー 、アッヴィ 、キャタピラー 、アムジェン 、バイオジェン 、スターバックス 、イーベイ 、MGMリゾーツ 、クラフトハインツ 、トゥイリオ /[英]GSK /[欧]エアバス、アクサ、フォルクスワーゲン

◆新規上場、市場変更 など

〇ＡＰＡＭＡＮ <8889> [東証Ｓ]：上場廃止

〇メディアＳ <4824> [東証Ｇ]：上場廃止

〇アドバンス物 <3493> [東証Ｒ]：上場廃止

〇グリンクロス <7533> [福証]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月31日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

★9月鉱工業生産 (8:50)

・9月商業動態統計 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・9月自動車輸出実績 (13:00)

・9月建機出荷額 (13:00)

・9月住宅着工件数 (14:00)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

・経済・物価情勢の展望（展望レポート）

◆国際経済ｅｔｃ

・シンガポール、マレーシア市場休場

★中国10月製造業PMI (10:30)

・中国10月サービス業PMI (10:30)

・ユーロ圏10月消費者物価指数 (19:00)

・ユーロ圏9月失業率 (19:00)

★米国9月個人消費支出 (21:30)

★米国9月個人所得 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国7-9月期雇用コスト指数 (21:30)

・米国10月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

・ハロウィン

【海外決算】

[米]★アップル 、★アマゾン 、マスターカード 、インテル 、メルク 、ウーバー 、コムキャスト 、ブリストル-マイヤーズスクイブ 、エスティローダー /[韓]サムスン電子/[ス]STマイクロエレクトロニクス /[英]シェル



―――――――――――――――――――11月 1日 (金) ――

◆国内経済

・10月新車販売 (14:00)

・10月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・インド、フィリピン市場休場

★中国10月財新製造業PMI (10:45)

★米国10月雇用統計 (21:30)

・米国10月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国10月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国9月建設支出 (23:00)

【海外決算】

[米]エクソンモービル 、シェブロン

◆新規上場、市場変更 など

★グリーンＨＤ <272A> ：福証上場（テクニカル上場）

〇ＷＡ <7683> ：東証Ｇ→東証Ｐ



―――――――――――――――――――11月 2日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――11月 3日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・米国が冬時間入り



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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