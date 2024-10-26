WEST.Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Î¡ÈÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¡É´ë²è¤¬Éü³è¡¡¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡õ±Ñ¸ì¤ÇÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¤ÈÂÐ·è¤â¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¿´ÇÛ¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤ÏÂç¾æÉ×¡Ä¡©¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥ê¥¢ÆÍWEST¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å1¡§25¡Ë¤Î27Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢Ãæ´Ö½ßÂÀ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¤òÂç¿Í¤²¤Ê¤¯¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Æ¡Ê¡©¡Ë¤¤¤¯´ë²è¡¢¡Ö¥¥Ã¥ºÆ»¾ìÇË¤ê¡¡Ãæ´Ö¡×¤¬1Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤ÎÌö¿Ê¤Ç¤¤¤ÞÂçÃíÌÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡×¤È³¤³°ºß½»·Ð¸³¤â¤¢¤ëÃæ´Ö¤ÎÆÀ°Õ¼ïÌÜ¡Ö±Ñ¸ì¡×¤È¤¤¤¦ÃÎÎÏ¤ÈÂÎÎÏ¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÎ³Êº¹¤ËÃíÌÜ¡ÄÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¤ÈÂÐ·è¤¹¤ëÃæ´Ö½ßÂÀ
¡¡¡Ö¤¿¤Î¤â¡¼¡ª¡×¤ÈÆ»¾ì¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ëÃæ´Ö¤Î»Ñ¤«¤éVTR¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î´¶¤¸¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ä¤Ê¡ª¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£Ë¬¤Í¤¿Àè¤Ï¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È´î¤ÖÃæ´Ö¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¼¡¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ³ô¤Î16ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é°ìµ¤¤Ë¼åµ¤¤Ë¡£
¡¡¹½¤¨¤äÆÍ¤Êý¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¡Ö¡ÊËÍ¤ò¡ËÆÍ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Ãæ´Ö¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¤Ò¤ÈÆÍ¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¤È¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¤â¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È¿¿´é¤ÇÍ×µá¤¹¤ë¡£ºÇ½ª·èÀïÁê¼ê¤È¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂÎ³Êº¹¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤ëWEST.¤Ï¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤ÏÂç¾æÉ×¡Ä¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤±ÇÁü¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿ÂÐ·è¤Î¸«±É¤¨¤È¤Ï¡£
¡¡2¼ïÌÜ¤Î±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Ê¤é¹Ô¤±¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È´é¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¶µºà¤ÇÆüËÜ¸ì¤è¤ê¤â±Ñ¸ì¤ÎÊý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Û¤É±Ñ¸ìÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦7ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ë°Àï¶ìÆ®¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¾¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÃæ´Ö¤¬Àå¤ò´¬¤¤¤¿Å·ºÍ±Ñ¸ì¥¥Ã¥º¤È¼Ú¤êÊª¶¥Áè¤Ê¤é¤Ì¡ÈÇã¤¤Êª¶¥Áè¡É¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö1ÀïÌÜ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é½ßÂÀ¤ÎÅÚÉ¶¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¤È¤ß¤Ê¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢±Ñ¸ì¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬Ãæ´Ö¤Ë¤Ü¤ÃÈ¯¡£¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÆÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡×¤È²ù¤ä¤ó¤ÀÃæ´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Ãæ´Ö¼«¤é¡Ö±¿Æ°¥ª¥ó¥Á¤Î¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤´ë²è¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÈÂÎÎÏ·Ï¡ÉÆ»¾ìÇË¤ê¤È¡¢¡Ö±Ñ¸ìÂÐ·è¤Ê¤é¹Ô¤±¤ë¡ª¡×¤ÈÉ¡Â©¹Ó¤¯Ä©¤ó¤À¡ÈÃÎÎÏ·Ï¡ÉÆ»¾ìÇË¤ê¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÃæ´Ö¤ÏÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¤Ë¸«»ö¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Âç¿Í¤²¤Ê¤¤¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Î¤â¡¼¡ª¡×¤ÈÆ»¾ì¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ëÃæ´Ö¤Î»Ñ¤«¤éVTR¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î´¶¤¸¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ä¤Ê¡ª¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£Ë¬¤Í¤¿Àè¤Ï¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È´î¤ÖÃæ´Ö¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¼¡¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ³ô¤Î16ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é°ìµ¤¤Ë¼åµ¤¤Ë¡£
¡¡¹½¤¨¤äÆÍ¤Êý¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¡Ö¡ÊËÍ¤ò¡ËÆÍ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Ãæ´Ö¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¤Ò¤ÈÆÍ¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¤È¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¤â¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È¿¿´é¤ÇÍ×µá¤¹¤ë¡£ºÇ½ª·èÀïÁê¼ê¤È¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂÎ³Êº¹¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤ëWEST.¤Ï¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤ÏÂç¾æÉ×¡Ä¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤±ÇÁü¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿ÂÐ·è¤Î¸«±É¤¨¤È¤Ï¡£
¡¡2¼ïÌÜ¤Î±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Ê¤é¹Ô¤±¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È´é¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¶µºà¤ÇÆüËÜ¸ì¤è¤ê¤â±Ñ¸ì¤ÎÊý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Û¤É±Ñ¸ìÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦7ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ë°Àï¶ìÆ®¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¾¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÃæ´Ö¤¬Àå¤ò´¬¤¤¤¿Å·ºÍ±Ñ¸ì¥¥Ã¥º¤È¼Ú¤êÊª¶¥Áè¤Ê¤é¤Ì¡ÈÇã¤¤Êª¶¥Áè¡É¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö1ÀïÌÜ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é½ßÂÀ¤ÎÅÚÉ¶¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¤È¤ß¤Ê¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢±Ñ¸ì¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬Ãæ´Ö¤Ë¤Ü¤ÃÈ¯¡£¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÆÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡×¤È²ù¤ä¤ó¤ÀÃæ´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Ãæ´Ö¼«¤é¡Ö±¿Æ°¥ª¥ó¥Á¤Î¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤´ë²è¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÈÂÎÎÏ·Ï¡ÉÆ»¾ìÇË¤ê¤È¡¢¡Ö±Ñ¸ìÂÐ·è¤Ê¤é¹Ô¤±¤ë¡ª¡×¤ÈÉ¡Â©¹Ó¤¯Ä©¤ó¤À¡ÈÃÎÎÏ·Ï¡ÉÆ»¾ìÇË¤ê¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÃæ´Ö¤ÏÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¤Ë¸«»ö¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Âç¿Í¤²¤Ê¤¤¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡£