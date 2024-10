2G1Aと大活躍のモナコ南野拓実がCL週間ベストイレブンに！　ヴィニシウスら豪華メンバーと共演

モナコに所属する日本代表MF南野拓実がUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の週間ベストイレブンに選出された。25日、CLの公式Xが発表している。現地時間22日に行われたCLリーグフェーズ第3節のツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア)戦で、南野はトップ下の位置で先発出場。前半中盤の20分に先制弾をマークすると、3−1と2点リードで迎えた後半中盤の70分にはチーム4点目をゲットし、5−1で大勝した試合の主役となった。さらに、南野は同試合でフランス人MFマグネス・アクリウシェのチーム5点目をお膳立てしており、攻撃の中心として計2ゴール1アシストと抜群の成績を残した。

