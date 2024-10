イ・ムンセ、11月13日に17thフルアルバムの収録曲2曲を発売！

歌手のイ・ムンセが、17thフルアルバムの収録曲を追加で公開する。所属事務所KMOONfndによると、11月13日午後6時、彼は17thフルアルバムの収録曲「別れにも愛が」と「マイブルース」を発売する。「別れにも愛が」は、彼が5月に先行リリースした収録曲「Warm is better than hot」に続き、次世代シンガーソングライターHENと一緒に手掛けた2つ目の楽曲だ。テンポ・ルバートを最大化し、繊細かつ強烈な別れの感情を表現したバラードで、作曲・編曲家および映画音楽監督のパク・イニョンが編曲に参加し、より豊かなサウンドを作り出した。

また、「別れにも愛が」は恋人との別れを超え、大切な人々との様々な別れを思い出させる楽曲だ。「別れにも愛がいっぱいだとは思わなかった」という歌詞は、この曲の中心的なメッセージを含んでおり、別れの中にも残っている愛を歌う。昨年12月に発売した17thフルアルバムの先行公開曲「Warm is better than hot」は「熱いのも良いけど、温かいぬくもりがもっと良い」「ときめきよりは安らかさ」というメッセージで、疲れた私たちを慰め、周りの人々をもう一度思い出させる温かい楽曲だ。また、別の先行公開曲である「マイブルース」は、彼が作詞・作曲した楽曲だ。歌手として長い間生きながら感じた感情と状況を率直に表わした同曲は、温かい視線で世の中を眺め、牧歌的な日常と舞台の人生でバランスを保つ、彼の率直な話を盛り込んでいる。彼は、2025年のアルバム完成を目標に、17thフルアルバムの収録曲を順を追って公開する予定だ。また、ファンの要望により、コンサートブランド「シアター・イ・ムンセ」シーズン4のツアーを来年まで延長した。彼はMBCラジオ「こんにちは、イ・ムンセです」で、毎日午前11時にリスナーに会っている。