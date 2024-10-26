全日本合唱コンクール、埼玉で開幕 初日は高校部門、30団体が熱唱
第77回全日本合唱コンクール全国大会（全日本合唱連盟、朝日新聞社主催）が26日、さいたま市のソニックシティで開幕した。
この日は高校部門Aグループ（6〜32人）とBグループ（33人以上）に計30団体が出場する。
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27日は中学校の混声と同声の部に計33団体が出場する。11月17日の小学生部門や11月23、24日の大学職場一般部門も含め、ライブ配信がある。申し込みは当日まで専用サイト（https://ciy.digital.asahi.com/ciy/11014481）で。
高校部門の出場校は次の通り。（演奏順）
◇高校A（午前9時55分開演）
恵那（岐阜）、武庫川女子大付（兵庫）、出雲（島根）、安積黎明（福島）、桐光学園（神奈川）、高知学芸（高知）、出雲北陵中・高（島根）、豊島岡女子学園（東京）、帯広三条（北海道）、玉名高・中（熊本）、佐賀女子短大付佐賀女子（佐賀）、桜花学園（愛知）、清泉女学院（神奈川）、必由館（熊本）
◇高校B（午後3時開演）
大妻中野（東京）、浦和第一女子（埼玉）、坂出（香川）、岡山城東（岡山）、不来方（岩手）、星野（埼玉）、鹿児島（鹿児島）、神戸大付中等教育（兵庫）、清教学園（大阪）、郡山（福島）、札幌旭丘（北海道）、会津（福島）、盛岡一（岩手）、松山女子（埼玉）、幕張総合（千葉）、岡崎（愛知）