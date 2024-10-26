楽天、楽天モバイルパーク宮城と森林どりスタジアム泉で秋季キャンプを実施 11月2日には紅白戦を予定
楽天は26日、秋季キャンプを開催すると発表した。
＜2024秋季キャンプ 概要＞
■日程
10月30日（水）〜11月14日（木）
※休日：11月3日（日・祝）、9日（土）
※11月2日（土）紅白戦予定
■場所
楽天モバイルパーク宮城、森林どりスタジアム泉
■楽天モバイルパーク宮城参加メンバー
【投手（16名）】
17 古謝樹
31 渡辺翔太
41 伊藤茉央
45 松井友飛
47 藤井聖
49 西垣雅矢
52 津留粼大成
53 坂井陽翔
54 日當直喜
59 泰勝利
64 林優樹
67 大内誠弥
69 内星龍
72 宮森智志
062 西口直人
130 古賀康誠
【捕手（4名）】
2 太田光
55 安田悠馬
70 石原彪
022 水上桂
【内野手（7名）】
0 小深田大翔
24 黒川史陽
34 山粼剛
39 伊藤裕季也
42 山田遥楓
48 渡邊佳明
78 辰見鴻之介
【外野手（2名）】
32 中島大輔
50 武藤敦貴
■森林どりスタジアム泉参加メンバー
【投手（1名）】
61 松田啄磨
【捕手（1名）】
137 江川侑斗
【内野手（3名）】
60 ワォーターズ璃海ジュミル
131 永田颯太郎
141 澤野聖悠
【外野手（2名）】
9 吉野創士
36 前田銀治
※参加選手は変更になる可能性あり
＜2024秋季キャンプ 概要＞
■日程
10月30日（水）〜11月14日（木）
※休日：11月3日（日・祝）、9日（土）
※11月2日（土）紅白戦予定
■場所
楽天モバイルパーク宮城、森林どりスタジアム泉
■楽天モバイルパーク宮城参加メンバー
【投手（16名）】
17 古謝樹
31 渡辺翔太
41 伊藤茉央
45 松井友飛
47 藤井聖
49 西垣雅矢
53 坂井陽翔
54 日當直喜
59 泰勝利
64 林優樹
67 大内誠弥
69 内星龍
72 宮森智志
062 西口直人
130 古賀康誠
【捕手（4名）】
2 太田光
55 安田悠馬
70 石原彪
022 水上桂
【内野手（7名）】
0 小深田大翔
24 黒川史陽
34 山粼剛
39 伊藤裕季也
42 山田遥楓
48 渡邊佳明
78 辰見鴻之介
【外野手（2名）】
32 中島大輔
50 武藤敦貴
■森林どりスタジアム泉参加メンバー
【投手（1名）】
61 松田啄磨
【捕手（1名）】
137 江川侑斗
【内野手（3名）】
60 ワォーターズ璃海ジュミル
131 永田颯太郎
141 澤野聖悠
【外野手（2名）】
9 吉野創士
36 前田銀治
※参加選手は変更になる可能性あり