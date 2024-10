Microsoftは2024年に2550人もの従業員を解雇し、複数のゲームスタジオを閉鎖しているにもかかわらず、同社のサティア・ナデラCEOの報酬は前年比で63%増の7910万ドル(約120億円)に増額していることが明らかになりました。Microsoft CEO's pay rises 63% to $73m, despite devastating year for layoffs | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/microsoft-ceos-pay-rises-63-to-73m-despite-devastating-year-for-layoffsMicrosoft CEO Satya Nadella's Compensation Grows To $79.1 Mnhttps://businessworld.in/article/microsoft-ceo-satya-nadellas-compensation-grows-to-791-mn-537264Microsoftは2024年に入って3度の大規模な人員削減を実施しています。1月末には2023年10月に買収を完了させたゲームメーカー・Activision Blizzard、同社のゲームブランド・Xbox、2021年に買収したゼニマックス・メディアなどの従業員1900人を解雇しました。これはMicrosoftのゲーム部門全体の約8%に相当する人数です。MicrosoftがActivision BlizzardとXboxの従業員1900人を解雇 - GIGAZINE6月にはクラウドコンピューティングサービスのMicrosoft Azureや、複合現実(MR)ヘッドセットのHoloLens 2を開発する部門で、1000人規模の人員削減を行ったと報じられました。MicrosoftがAzureやHoloLensなどの従業員約1000人を解雇 - GIGAZINEさらに、9月にはゲーム部門であるXboxの従業員を650人解雇しています。Microsoftがゲーム部門で働く従業員約650人を解雇 - GIGAZINEまた、Microsoftは5月に傘下のベセスダ・ソフトワークスが保有する3つのゲームスタジオ(Arkane Austin、Tango Gameworks、Alpha Dog)の閉鎖を決定しています。なお、閉鎖をアナウンスしたのち、Tango GameworksはPUBGのパブリッシャーであるKRAFTONが事業継承しています。Microsoftが「Redfall」「サイコブレイク」「Ghostwire:Tokyo」などを手がけたベセスダ・ソフトワークス傘下の複数のゲームスタジオ閉鎖を決定 - GIGAZINEそんな中、Microsoftが米国証券取引委員会(SEC)に提出した資料から、ナデラCEOが2024会計年度(2023年7月〜2024年6月)に受け取った報酬の合計が7910万ドルにも上ることが明らかになりました。2023会計年度にナデラCEOが受け取った報酬総額は4850万ドルであったため、報酬は実に63%も増加した計算になります。特に増加したのが株式報酬で、前年度は3900万ドル(約59億円)だったのが、今年度は7100万ドル(約108億円)にまで増額しました。なお、インドの経済メディアであるBW Businessworldの報道によると、ナデラCEOは2024年に起きたセキュリティ事件を受け、異例の措置として給与削減を要請していた模様。ただし、Microsoft自体はAI分野の好調もあり、業績は好調で、株価も2024会計年度に約31.2%も上昇しています。MicrosoftがSECに提出した資料によると、ナデラCEOは2024会計年度に業績連動型株式報酬として5000万ドル(約76億円)を受け取る予定となっていました。これについて、Microsoftの取締役会はナデラCEOの並外れたリーダーシップと、Microsoftの事業規模の大きさおよび複雑さを考慮すれば、「この株式報酬は適切な水準である」と述べています。なお、ナデラCEOはMicrosoftが10月24日に発表した2024年度年次報告書の中で、「我々は素晴らしいゲームをより多くの人々と、より多くのデバイスに届けています。2023年10月に完了したActivision Blizzard Kingの買収により、何億人ものプレイヤーが我々のエコシステムに追加されました。現在、Candy Crush、Diablo、HaloからWarcraft、Elder Scrolls、Gears of Warまで、生涯収益が10億ドル(約1500億円)を超えるフランチャイズが20もあります。Xbox Cloud Gamingではプレイヤーが好きなゲームを好きな場所、時間、方法で体験できるさまざまな方法を提供するために、引き続き革新を続けています。最後に、ファンのために人気タイトル4つを初めてNintendo SwitchとPlayStationで提供することに成功しています」と記し、ゲーム部門においても順調に成長を続けていることをアピールしています。