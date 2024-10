サバイバル番組『ROAD TO KINGDO : ACE OF ACE』第6話にて、各グループのエースがびしょ濡れで肌を見せるセクシーなパフォーマンスで魅了した。

【映像】「これ放送して大丈夫?」水びだしのステージ

『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、7組のK-POPボーイズグループが“ACE”の座をかけて激突する番組。CRAVITY、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、そして2020年放送『Road to Kingdom』からの続投となるONEUS、ATBOとJUST Bが合体したプロジェクトグループThe CrewOneが参加している。MCはSHINeeのテミンが務める。

濡れてスケスケの衣装に悲鳴

第3戦の第1ラウンドは、各グループから代表としてエースが集まり、6人ずつWATERとFIREの2チームに分かれてパフォーマンスを披露する。WATERチームがパフォーマンスするのは「Paradise」。まずは5人に担がれていたファンウン(ONEUS)が、ゆっくりとフロアに下ろされるところからパフォーマンスが始まる。

6人が着用しているのは、それぞれウエストや胸元など肌をポイントで見せるモノトーン衣装。ミニ(CRAVITY)はシャツの合間から胸のみをレースで隠してお腹を、ジェユン(8TURN)は見事な腹筋を見せ、映像で見守る参加者たちからは「衣装、見て!」「わざと見せてるよね?」と興奮したような声が飛ぶ。

ゆったりとしたビートに乗せて流れるようなダンスが続き、6人は狂おしいような表情を浮かべて色気たっぷりに歌い踊っていく。クライマックスで6人が階段を下りると、その足元には水が。6人がステップを踏むたびに水が跳ね、衣装を濡らす。

さらに天から雨が降りそそぎ、メンバーはびしょ濡れに。裾を捲り上げて肌を見せてセクシーに踊り、参加者からはさらに「これ放送して大丈夫?」「君は見ちゃダメだよ、未成年だから!」と悲鳴が起こる。水に濡れて透けた衣装をものともせず、妖艶な表情を見せた6人に「かっこいい!」「本当にセクシーだよ」と絶賛の声が飛んだ。

