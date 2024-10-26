全日本小学生バンドフェスが始まる 午後からは吹奏楽コン大学の部も
第43回全日本小学生バンドフェスティバル（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）のステージパフォーマンス部門が26日、札幌市の札幌コンサートホールKitaraで始まった。
午後には、第72回全日本吹奏楽コンクールの大学の部が同じ会場で開かれる。
【写真】大学の部に出場する信州大の練習風景 困難な環境を乗り越えてコンクールに臨む
小学生バンドフェスティバルは今年から、座奏が中心のステージパフォーマンス部門（出場22団体）と、マーチング部門（出場15団体）に分けて開かれる。マーチング部門は11月に大阪で開かれる。（上村義夫）
■26日の出場団体
26日の出場団体は次の通り。（演奏順）
◇全日本小学生バンドフェスティバル・ステージパフォーマンス部門
旭川市立永山南（北海道）、鹿児島市立西紫原（鹿児島）、仙台市立新田（宮城）、防府市立華城（山口）、高平台なかよし合奏クラブ（熊本）、防府市立松崎（山口）、富山大付（富山）、美幌・東陽合同バンド（北海道）、渋川市立古巻（群馬）、池田市立石橋（大阪）、小諸市立野岸（長野）、習志野市立実花（千葉）、仙台市立上杉山通（宮城）、武蔵野市立一（東京）、甲斐市立敷島南（山梨）、生駒市立桜ケ丘（奈良）、江東区立明治（東京）、長野市立昭和（長野）、水戸市立酒門（茨城）、徳島市城東（徳島）、松山市立桑原（愛媛）、南砺市立福野（富山）
◇全日本吹奏楽コンクール大学の部
山口（山口）、神奈川（神奈川）、東北福祉（宮城）、龍谷（京都）、北海道教育大函館校（北海道）、立命館（大阪）、創価（東京）、富山（富山）、文教（埼玉）、日本経済（福岡）、福岡工業（福岡）、信州（長野）、四国（徳島）、静岡（静岡）、東海（東京）
■全日本吹奏楽コンクールなどをライブ配信
全日本小学生バンドフェスティバルと全日本吹奏楽コンクールの演奏は、有料でライブ配信されます。特設サイト（https://t.asahi.com/brassd）で視聴の申し込みができます。