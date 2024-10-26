◆秋季近畿地区大会▽１回戦 滋賀学園―大阪桐蔭（２６日・ほっともっとフィールド神戸）

来春センバツ（２０２５年３月１８日開幕・甲子園）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会の１回戦で、大阪桐蔭（大阪２位）が今夏甲子園８強の滋賀学園（滋賀１位）と対戦する。５年連続でのセンバツ出場に向けて、負けられない一戦のマウンドには、新チームでエースナンバーを背負う来秋ドラフト候補・森陽樹（２年）が上がる。

スタメンは以下の通り。

【滋賀学園】（先攻）

１（二）中松昇汰（２年）

２（遊）藤川倖生（１年）

３（中）川畑鯉太郎（２年）

４（一）秋満大知（２年）

５（三）吉森爽心（１年）

６（捕）小野心太朗（２年）

７（左）金城銀二朗（２年）

８（右）藤本聖人（２年）

９（投）長崎蓮汰（２年）

【大阪桐蔭】（後攻）

１（遊）宮本楽久（２年）

２（左）須貝蒼（２年）

３（中）畠中健太（２年）

４（一）吉野颯真（２年）

５（捕）増田湧太（２年）

６（右）内海竣太（１年）

７（二）桑元信祐（２年）

８（三）古門翔太（２年）

９（投）森陽樹（２年）