【高校野球】５年連続センバツ出場を目指す大阪桐蔭が今夏甲子園８強の滋賀学園と激突 先発は来秋ドラフト候補・森陽樹
◆秋季近畿地区大会▽１回戦 滋賀学園―大阪桐蔭（２６日・ほっともっとフィールド神戸）
来春センバツ（２０２５年３月１８日開幕・甲子園）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会の１回戦で、大阪桐蔭（大阪２位）が今夏甲子園８強の滋賀学園（滋賀１位）と対戦する。５年連続でのセンバツ出場に向けて、負けられない一戦のマウンドには、新チームでエースナンバーを背負う来秋ドラフト候補・森陽樹（２年）が上がる。
スタメンは以下の通り。
【滋賀学園】（先攻）
１（二）中松昇汰（２年）
２（遊）藤川倖生（１年）
３（中）川畑鯉太郎（２年）
４（一）秋満大知（２年）
５（三）吉森爽心（１年）
６（捕）小野心太朗（２年）
７（左）金城銀二朗（２年）
８（右）藤本聖人（２年）
９（投）長崎蓮汰（２年）
【大阪桐蔭】（後攻）
１（遊）宮本楽久（２年）
２（左）須貝蒼（２年）
３（中）畠中健太（２年）
４（一）吉野颯真（２年）
５（捕）増田湧太（２年）
６（右）内海竣太（１年）
７（二）桑元信祐（２年）
８（三）古門翔太（２年）
９（投）森陽樹（２年）