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¡ÆIn addition, our revised statement says that our policy decision will be informed by our ¡Èassessments of the shortfalls of employment from its maximum level" rather than by ¡Èdeviations from its maximum level" as in our previous statement.
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