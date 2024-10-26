今週の【上場来高値銘柄】大塚ＨＤ、能美防災、アドテストなど15銘柄 今週の【上場来高値銘柄】大塚ＨＤ、能美防災、アドテストなど15銘柄



今週の日経平均株価は、軟調な米ダウや衆院選を警戒する売りが優勢となり、前週末比1067円安の3万7913円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、「シベプレンリマブ」のIgA腎症を対象としたフェーズ3試験中間解析で良好な結果を発表した大塚ホールディングス <4578> [東証Ｐ]、今3月期業績予想を大幅増額し営業2割増益見通しを示した能美防災 <6744> [東証Ｐ]、エヌビディア最高値で頑強な値動きをしているアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]など。また、日立製作所 <6501> [東証Ｐ]、芝浦メカトロニクス <6590> [東証Ｐ]など11社は先週に続き上場来高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 医薬品――――――――――― 1銘柄



<4578> 大塚ＨＤ [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 5銘柄



<6501> 日立 [東証Ｐ]

<6590> 芝浦 [東証Ｐ]

<6744> 能美防災 [東証Ｐ]

<6785> 鈴木 [東証Ｐ]

<6857> アドテスト [東証Ｐ]



● 精密機器―――――――――― 1銘柄



<7734> 理計器 [東証Ｐ]



● その他製品――――――――― 1銘柄



<7818> トランザク [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 2銘柄



<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]

<9069> センコーＨＤ [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 2銘柄



<3663> セルシス [東証Ｐ]

<4439> 東名 [東証Ｓ]



● 小売業――――――――――― 1銘柄



<2726> パルＨＤ [東証Ｐ]



● 保険業――――――――――― 1銘柄



<7157> ライフネット [東証Ｇ]



● 不動産業―――――――――― 1銘柄



<2991> ランドネット [東証Ｓ]





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