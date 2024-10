ゆずが10⽉25⽇、神奈川・ぴあアリーナMMにて全国アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA>の3公演目開催した。そのライブ終盤、同ツアーの追加公演となる<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come>を来春開催することが発表となった。アリーナツアー<図鑑>は最新アルバム『図鑑』を引っ提げて先週末よりスタートしたもの。発表された追加公演は、昨年秋にゆずがこけら落とし公演を⾏った地元・神奈川のKアリーナ横浜(3/1, 3/2)、愛知・Aichi Sky Expo(3/8, 3/9)、⼤阪城ホール(3/18, 3/19)の3ヵ所計6公演で開催。本公演を含めると全12ヵ所36公演、総動員数は約34 万⼈となる。ツアータイトルも新たに“spring has come”が追加され、秋から冬、そして春を迎える⼤規模ロングツアーとして開催されるかたちだ。

■追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA>

3⽉01⽇(⼟) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉02⽇(⽇) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉08⽇(⼟) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉09⽇(⽇) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉18⽇(⽕) ⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

3⽉19⽇(⽔) ⼤阪城ホール

open16:30 / start17:30

■アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>

▼2024年

10月19日(土) 長野・長野ビッグハット

10月20日(日) 長野・長野ビッグハット

10月25日(金) 神奈川・ぴあアリーナMM

10月26日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM

10月27日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM

11月14日(木) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

11月15日(金) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

11月23日(土/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11月24日(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11月30日(土) 三重・三重県営サンアリーナ

12月01日(日) 三重・三重県営サンアリーナ

12月07日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

12月08日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

12月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ

12月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ

▼2025年

1月11日(土) 大阪・大阪城ホール

1月12日(日) 大阪・大阪城ホール

1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月25日(土) 福井・サンドーム福井

1月26日(日) 福井・サンドーム福井

2月01日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月02日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月08日(土) 北海道・北海きたえーる

2月09日(日) 北海道・北海きたえーる

2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月19日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月22日(土) 神奈川・横浜アリーナ

2月23日(日) 神奈川・横浜アリーナ

2月24日(月/祝) 神奈川・横浜アリーナ

10⽉25⽇に⾏われたぴあアリーナMM 3DAYSの初⽇は、本ツアー最初のゆずの地元・横浜公演であることに加え、10⽉25⽇は1stミニアルバム『ゆずの素』(1997年)が発売されたCDデビュー記念⽇ということもあってライブ冒頭から客席が⼤熱狂。ステージに登場した北川悠仁は「27回⽬のデビュー記念⽇です。⾔うまでもないけど、最⾼の夜にするぞ!」とメッセージしたほか、27年前、岩沢厚治とともに地元のレコードショップに『ゆずの素』を買いに⾏ったエピソードを語るなど、「あれから27年。こんなにたくさんの⽅が地元・横浜に来てくれています。本当にありがとう!」と感謝を伝えた。追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA>のファンクラブ「ゆずの輪」会員先⾏チケット受付は10⽉25⽇21:00より。