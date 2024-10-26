42ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¡»×¤ï¤Ì½ÐÍè»ö¤Ë¡Öµ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤È³Ü¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎËåÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥á¥í¥óµÇ°Æü¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÂçÃ«²í·Ã¡Ê42¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»×¤ï¤Ì½ÐÍè»ö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÆü¡¹²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Í¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤´¾µÃÎ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö30Ç¯¤Ï¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÂçÀÚ¤Ê±ü»õ¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹Ãî»õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æº¬¤Ã¤³¤Î¤ª¼£ÎÅ¤â´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÙ¡¹»õ·Ô¤¬±ê¾É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤éº¬¤Ã¤³¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÎÉ¤«¤é¤Ì»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È´¤¯ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉÂÌ¾¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤É¤ÎÇ¿¤Î¥Ü¥¹¤¬°é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ÓÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿±ü»õ¤Á¤ã¤ó¡£ÅÙ¡¹´í¸±¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡¢º£Æü¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë°ì½ï¤ËÂÑ¤¨»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È±ü»õ¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤½¤·¤ÆÅÙ½Å¤Ê¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤¤¤Ä¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤êÃúÇ«¤Ç¹âµ»½Ñ¤Ê¤ª¼£ÎÅ¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ëÀèÀ¸¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»õ²Ê°å¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î»õ¤ò²¿ËÜ»Ä¤»¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É»ä¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º42ºÐ¤ÇÉôÊ¬Æþ¤ì»õ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¸«¤ÌÉôÊ¬Æþ¤ì»õ¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë¿©¤¤Çû¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤ÏÌÌÀÜ¤¬¤¢¤ê¤É¶ÛÄ¥¤Ê»þ´Ö¤Î¸å¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÈËÜÅö¤ÎËÜÅö¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸å²ù¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â¡£¡Ö¤½¤·¤Æ±ü»õ¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤ªÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¿´¿È¶¦¤ËµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤È³Ü¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤Á¤é¤âÇ¿¤Þ¤º¤ËåºÎï¤ËÌþ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£º£Æü¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£#º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯6·î¤ËÈÖÁÈ¤Ç2020Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤«¤é21Ç¯7·î¤Þ¤ÇÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¡¢¼«¸ÊÇË»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£23Ç¯4·î¤ËÂç¼ê¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ËÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î28Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÃ»¤¤´ü´Ö¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æº£¤Ï¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¼¿¦¤·¡¢¿·¤¿¤Ê½¢¿¦Àè¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çº£¤Ï¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£