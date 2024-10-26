Ž¢¤³¤Î¿ÍŽ¤ËÜÅö¤ËÀµµÁ¤¬¾¡¤Äµ¤¤Ç¤¤¤ë¤ó¤ÀŽ£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÌå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿25ºÐ¤ÎÀôË¼Êæ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿"±¿Ì¿¤Î°ìºý"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀôË¼Êæ¡Ø¤ï¤¬²¸»Õ ÀÐ°æ¹É´ð¤¬¸«ÇË¤Ã¤¿´±Î½¹ñ²È ÆüËÜ¤Î°Ç¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿°ìºý¤ÎËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
Æó¡»Âå¤Î°ì»þ´ü¡¢»ä¤ÏÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¤ÎÃ«´Ö¤Ë¤¢¤ë²õ¤ì¤«¤±¤Î¥Ü¥í¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢²ÈÄÂ°ìËü¸Þ¡»¡»¡»±ß¡£ÅÅ¼Ö¤È¼Ö¤Î²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¶åÈ¬¶åÇ¯¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î·ÀÌó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡×¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ºý¤«¤ÎÃø½ñ¤Ç¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï°ì¡»ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¾ÍèÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊóÆ»¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯¼£¤ò³°Â¦¤«¤éÊó¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÄ¾ÀÜÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¯¼£¤Î¸½¾ì¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤½¤ÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢Æü¡¹Ìå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¹âÅÄÇÏ¾ì±ØÁ°¤ÎË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¤Ç¤ÎÎ©¤ÁÆÉ¤ß¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿±¿Ì¿¤Î°ìºý¤¬¡¢ÀÐ°æ¹É´ð(¤³¤¦¤)¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¥Ñ¥ï¡¼¡¡À¯¼£²þ³×¤Ø¤Î»ä¤ÎÄ¾¸À¡Ù¡ÊÁÏ¼ù¼Ò¡¢°ì¶åÈ¬È¬Ç¯¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Ã¯¤ÈÃ¯¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÏÃæ±ûÂç³Ø¤Î¼«¼£²ñ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¡¢°ì¶åÏ»¡»Ç¯¤Î°ÂÊÝÆ®Áè¤Ë»²²Ã¡£Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¸å¡¢ÎäÀï»þÂå¤Î¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤ËÎ±³Ø¡£¥â¥¹¥¯¥ïÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÏ»Ç¯´Ö³Ø¤ó¤À¤Î¤Á¡¢Ë¡Å¯³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï¼Ò²ñÌ±¼çÏ¢¹ç¡Ê¼ÒÌ±Ï¢¡Ë¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÌµÌ¾¤ÎÀ¯¼£³ØÅÌ¤È¤·¤Æ²¼ÀÑ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¹ñÀ¯¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ò·è°Õ¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤ÈÃ¯¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡
¤½¤ì¤Ï¡¢»ÔÌ±¤È»ÔÌ±¤Ç¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»ÔÌ±¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÎÏ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ÔÌ±¤ÎÎÏ¤ÇÀ¯¼£¤È¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£»°Ï»Ç¯Á°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ø¾Ï¤Î¡ÖÆüËÜ¥Ú¥ì¥¹¥È¥í¥¤¥«¤ÎÄó¾§¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¡¢Êø²õÀ£Á°¤Î¥½Ï¢¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥ì¥¹¥È¥í¥¤¥«¡ÊÀ¯¼£¤ÎºÆÊÔ¡¦²þ³×¡Ë¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ì¥¹¥È¥í¥¤¥«¤ÏÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï´±Î½»ÙÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢°ìÉô¤ÎÆÃ¸¢³¬ÁØ¤À¤±¤¬´Å¤¤½Á¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥½Ï¢¤ÈÆüËÜ¤Î¡ÖÀ¯¼£¹½Â¤¤ÎÁê»÷À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ô¤¯»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁªµó¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
Åö»þ¡¢»ä¤ÏÆó¸ÞºÐ¤Ç¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï»ÍÈ¬ºÐ¡£Ìå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Æó¡»Âå¤Î»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀÄ½¤¤¤³¤È¤ò¡¢¸Þ½½¼êÁ°¤Î¤¤¤¤Ç¯¤ò¤·¤¿Âç¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÌ¾¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¹ñÀ¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ë¡ÖÅöÁª¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¤·¤«¤â¤É¤³¤«¤ÎÍÎÏÀ¯ÅÞ¤äÂç¤¤ÊÃÄÂÎ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤º¡¢¡Ö»ÔÌ±¤ÎÎÏ¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡ª¡¡
¤³¤Î¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤¡£ËÜÅö¤ËÀµµÁ¤¬¾¡¤Äµ¤¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤¿»ä¤Ï´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤³¤½À¯¼£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÀÐ°æ¤µ¤ó¤«¤éÊÖ»ö¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆµÊÃãÅ¹¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¡ÖÀô·¯¡¢²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿Í¤Ë¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Áªµó¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¸À¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ©ÇÉ¤ÊÊý¤Ë¤Ï¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¿¤Þ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤Ò¤È¤ê¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä·¯¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î°ì¡»Ê¬¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¡¢¹âÅÄÇÏ¾ì¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò°ú¤Ê§¤¤¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Î¶á¤¯¡¢»°¸®Ãã²°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÀÐ°æ¤µ¤ó¤â¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿Ì¿¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤ÎÁªµó³èÆ°
¤³¤¦¤·¤ÆÀÐ°æ¤µ¤ó¤È¤Î¡¢Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿À¯¼£³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¸Þ»þ¤Ë»ä¤¬ÀÐ°æ¤µ¤ó¤òµ¯¤³¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ï»»þ¤«¤éÈ¬»þ²á¤®¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç±ØÆ¬¤Ç±éÀâ¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢»ä¤¬¥Ó¥é¤ò¤Þ¤¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Î³èÆ°¤Ç¤¹¡£
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Î±éÀâ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ²¼¼ê¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢ËÑëÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¿Í¤¬Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÊ¹¤¹û¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¥Ñ¥ï¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌ±½°¤È¤È¤â¤Ë¡×¤È¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¹¤³¤·¾ðÇ®Åª¤Ê±éÀâ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬°î¤ì¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¼¸Ó£(¤·¤Ã¤¿)·ãÎå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÏÌµÌ¾¤Î¿·¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÖÅöÁª¤¹¤ëµ¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£»ä¤Î¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤ËÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀô·¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤Ä¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤è¡Ä¡Ä¡×¤Èº¤¤Ã¤¿´é¤ò¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤âÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤Î±ü¤Ë¤ÏÇ®¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÌ±½°¤Ø¤Î°¦¤Ï¡¢µ¿¤¤¤è¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÆüÊÆ°ÂÊÝÆ®Áè¤È¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤ÎÏÃ
Ä«¤Î±éÀâ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢µÊÃãÅ¹¤Ç°ì½ï¤Ë¥È¡¼¥¹¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Í¼Êý¤«¤é¤Þ¤¿±éÀâ¡£ÆüÃæ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÅÞ½ñµÄ¹¤À¤Ã¤¿¹¾ÅÄ»°Ïº¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
°ì¶åÏ»¡»Ç¯¤ÎÆüÊÆ°ÂÊÝÆ®Áè¡£¹ñ²ñ¤ËÆÍÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ç¥âÂâ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÈÅìÂç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¹¾ÅÄ¸Þ·î¤¬¤¤¤Æ¡¢·Ù´±¤È¥Ç¥âÂâ¤¬Ùæ¤ß¹ç¤¦ÁûÍð¾õÂÖ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢ÇòÈ±¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Èô¤Ó¤³¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎµÄ°÷¤Ï¤ß¤Ê¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤ò²¥¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢²¶¤ò²¥¤ì¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë·Ù´±¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¬¡¢Æ±»Ö¤Î¹¾ÅÄ¸Þ·î¤ÎÉã¿Æ¤Ç¡¢Åö»þ¼Ò²ñÅÞ½ñµÄ¹¤À¤Ã¤¿¹¾ÅÄ»°Ïº¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯Ï·¤¤¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ³ØÀ¸¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÌ±½°¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÀ¯¼£²È¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â¤¤¤¿¤Î¤«¡ª¡¡´¶Æ°¤·¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÏÀ¯¼£²È¤ò»Ö¤·¡¢Æ±»Ö¤Ç¤¢¤ë¹¾ÅÄ¸Þ·î¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¹¾ÅÄ»°Ïº¤ÎÈë½ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹¾ÅÄ»°Ïº¤«¤é¤Î¤Á¤Ë¡¢¡Ö¥½Ï¢¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤ò³Ø¤ó¤Ç¤³¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¥½Ï¢¤ËÏ»Ç¯´ÖÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¶åÏ»¡»Ç¯Âå¤Î¥½Ï¢¤Ï¡¢Ì±½°¤Î¤¿¤á¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍýÁÛ¤Î¹ñ¡×¤È·öÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤Ï´±Î½¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ²È¡×¤È³åÇË¤·¤¿
¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î¥½Ï¢¤Ï´±Î½¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÈºÛ¹ñ²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÈëÌ©¼çµÁ¤Ç»ÙÇÛÁØ¤¬Íø±×¤òÆÈÀê¤·¡¢¹ñÌ±¤Ï»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢ÉÏ¤·¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÏËÜ¿´¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÕ¤Ë¡Ö¥½Ï¢¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥½Ï¢¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇî»ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ´¤Î¥½Ï¢¡×¤Ïºî¤êÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï°ì²ó¡¢Ì´ÇË¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æµ¢¹ñ¤·¤Æ¤Þ¤¿Ø³Á³¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤â¥½Ï¢¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´±Î½¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ï»Ç¯´Ö¸«¤Æ¤¤¿¥½Ï¢¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤âÆ±¤¸¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤âÌ±¼ç¼çµÁ¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï´±Î½¼çÆ³¤Î¹ñ²È¤Ç¡¢°ìÉô¤Î»ÙÇÛÁØ¤Î¤ß¤¬Íø±×¤òÆÀ¤Æ¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¹ñÌ±¤Ï¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö´±Î½¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ²È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£
¢£ÈáÁÔ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶
¤½¤Î¸å¤âÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¥½Ï¢Æ±ÍÍ¡¢´±Î½¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤ò¡¢¹ñÌ±¤Î¼ê¤Ë¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿®Ç°¤ÈÌ±½°¤Ø¤Î°¦¤Ï¡¢»à¤Ì¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼å¤¤¼Ô¤ò½õ¤±¡¢Ì±½°¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ä¡×¡ÖÌ±½°¤È°ì½ï¤ËÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
»ä¤¬ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èà¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ë¹¾ÅÄ»°Ïº¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤«¤éÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¤³¤à¤è¤¦¤Ê¡¢°ì¼ï¤ÎÈáÁÔ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏËÜÊª¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ËÜÇ½Åª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿°ìÇ¯´Ö¡¢ËèÆü¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤ÏÀ¯¼£²È¡¦ÀÐ°æ¹É´ð¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
Àô Ë¼Êæ¡Ê¤¤¤º¤ß¡¦¤Õ¤µ¤Û¡Ë
Á°ÌÀÀÐ»ÔÄ¹
1963Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÂ´¶È¡£NHK¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÈºáÈï³²¼ÔÅù´ðËÜË¡¤ä¹âÎð¼ÔµÔÂÔËÉ»ßË¡¤Ê¤É¤ÎÎ©Ë¡²½¤òÃ´Åö¡£2011Ç¯¤ËÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÆÃ¤Ë¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£2023Ç¯4·î¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¤ÂàÇ¤¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¼Ò²ñ¤ÎÊÑ¤¨Êý¡Ù¡Ê¥é¥¤¥Ä¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤Þ¤Á¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡ÊÌÀÀÐ½ñÅ¹¡Ë¤Û¤«¡£
----------
¡ÊÁ°ÌÀÀÐ»ÔÄ¹ Àô Ë¼Êæ¡Ë