2010年から始動したJMS主催ライブイベント<REDLINE>の最終回<REDLINE ALL THE FINAL>が12月7日および8日の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて開催される。その最終出演者としてFACTが発表となった。FACTは2015年、自身主催イベント<ROCK-O-RAMA>をもって解散。実に約9年ぶりの再集結となる。メンバー6人の最新写真も公開となった。

See you at Makuhari Messe on Dec. 8th. pic.twitter.com/xHCvgdA8Jm - FACT (@factjapan) October 25, 2024

JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

2024年12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

2024年12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00

▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、AgeFactory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、マキシマム ザ ホルモン



2024年12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール2024年12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールopen9:00 / start10:30 / 終演予定22:00▼12月7日(土)出演アーティストACIDMAN、AgeFactory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里▼12月8日(日)出演アーティストAFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、マキシマム ザ ホルモン

関連リンク

◆<REDLINE ALL THE FINAL>公式HP

◆<REDLINE ALL THE FINAL>公式X

◆<REDLINE ALL THE FINAL>公式Instagram ◆<REDLINE ALL THE FINAL>公式HP◆<REDLINE ALL THE FINAL>公式X◆<REDLINE ALL THE FINAL>公式Instagram

FACTオフィシャルサイトおよびSNSには“See you at Makuhari Messe on Dec. 8th.”というメッセージが投稿され、<REDLINE>主催者であるSuzuki KentaroのオフィシャルXにはFACT再集結に対する想い、<REDLINE ALL THE FINAL>へ向けた意気込みが綴られている。これにて<REDLINE ALL THE FINAL>出演2日間計56アーティストが確定したかたちだ。

外部サイト