ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¡ÖÀµ¤·¤¤Äü¤á¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë²ù¤·¤µ¤òÊä½¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ÎºÇ¶¯µ»Ë¡¤È°Õ¼±²þ³×¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Âç¼ê½ñÅ¹¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë½ñÀÒ¡Ø¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó Å·ºÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Å·ºÍ¤Ë¤Ê¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¡£¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¿ûÉÕ²í¿®»á¡£
¿ûÉÕ»á¤ÏºäËÜÎ¶°ì¤ä¼Ä»³µª¿®¤Ê¤É¤ÎÅ·ºÍ¤¿¤Á¤È¿ô¡¹¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢²¼ËÌÂôB&B¤Ç¤Î¡ãÊÔ½¸¥¹¥Ñ¥ë¥¿½Î¡ä¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Î¡ãÅìµþ·Ý½ÑÃæ³Ø¡ä¡¢ÇîÊóÆ²¤Î¡ã¥¹¥Ñ¥ë¥¿½Î¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡ä¤äÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¤½¤Î¿ûÉÕ»á¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£Âè7²ó¤Ï¡¢Èà¤¬¶µÊÜ¤ò¤È¤ëÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤òÁÇºà¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¿ûÉÕ»á¤¬¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Æ£Ìî¤ÎÅØÎÏ¤ÎÊýË¡¤òÀä»¿¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡ÊÊ¹¤¼ê¡¢Ê¸¡¿¥ß¥¢¥¥¹¡¦³áÄÍÈþÈÁ¡¢¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Î2¿Í¤Ï
²ù¤·¤µ¤ò¾ï¤ËÊä½¼¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ£Ìî¤Ï³¨¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¥¯¥é¥¹¤ÇÉ¾È½¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢¼«Ê¬¤è¤ê³¨¤¬¤¦¤Þ¤¤ÉÔÅÐ¹»¤ÎµþËÜ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å2¿Í¤ÏÀÚâøÂöËá¤¹¤ëÃç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊ£¿ô¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ìÈÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¾ï¤Ë²ù¤·¤µ¤òÊä½¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÙ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤âÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÅØÎÏ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Å·ºÍ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤ÆÆ£Ìî¤¬µþËÜ¤Î²È¤òË¬¤Í¤¿¤È¤¡¢Çö°Å¤¤Ï²¼¤Ë¤Ï¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÏÅ·ºÍ¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëµþËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÊªÀ¨¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤ï¤«¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡µþËÜ¤¬¤½¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¾ï¤Ë¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤È¤Ï¡¢³Ú¤Ê´Ä¶¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤À¸³è¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¯¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¥À¥é¥¯¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ËÈ´¤«¤ì¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âè°ìÀþ¤ËµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¤Äü¤á¤ÈÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ
¡¡Êª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ£Ìî¤ÏÀµ¤·¤¤Äü¤á¤ÈÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤ÈËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µþËÜ¤È°ì½ï¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿Æ£Ìî¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢µþËÜ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇØ·Ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤È½ÃÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬Â¾¿Í¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤³¤«¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤«¡¢Î¾Êý¤òÀµ³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¸«¶Ë¤á¤¿¤Ê¤é¡¢¾¡¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ëÎÎ°è¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¿Í¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¶µÒ´ÑÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»þ¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤Äü¤á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó Å·ºÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Å·ºÍ¤Ë¤Ê¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¡£¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¿ûÉÕ²í¿®¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÊÔ½¸¼Ô¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥éÂåÉ½¼èÄùÌò
1964Ç¯µÜºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ø¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ø¥¨¥³¥³¥í¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÊÔ½¸¤«¤éÆâ³°¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¼Ä»³µª¿®¡¢¿¹»³ÂçÆ»¡¢¾åÅÄµÁÉ§¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¹¥¦¥£¥Ã¥¯¡¢¥¨¥ì¥Ê¡¦¥ä¥à¥Á¥å¥Ã¥¯Åù¤òÊÔ½¸¡£ºäËÜÎ¶°ì¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥³¥â¥ó¥º¡×¤Î¥¦¥§¥Ö¤äÈà¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥Ñ¥ó¥Õ¤ÎÊÔ½¸¤â¡£¥¢¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥ô¥¡¥¬¥Ü¥ó¥º¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¡¢ÊÔ½¸¡¦½ÐÈÇ¤·¤¿ÊÒ»³¿¿Íý¼Ì¿¿½¸¡ØGIFT¡Ù¤ÏÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¼Ì¿¿¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊÔ½¸¡Ù¡ØÊªÍß¤Ê¤À¤³¦¡ÙÅù¡£¶µ°é´ØÏ¢¤Ç¤ÏÂ¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò4Ç¯Ì³¤á¡¢2022Ç¯¤è¤êÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¡£1Ç¯À¸600¿Í¤ÎÉ¬½¤¡ÖÁí¹ç·Ý½Ñ³µÏÀ¡×Åù¤Î¹ÖµÁ¤ò»ý¤Ä¡£²¼ËÌÂôB&B¤Ë¤Æ¥×¥í¸þ¤±¥¼¥ß¡ãÊÔ½¸¥¹¥Ñ¥ë¥¿½Î¡ä¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Ë¤ÆÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥¢¡¼¥È¥¹¥¯¡¼¥ë¡ãÅìµþ·Ý½ÑÃæ³Ø¡ä¤ò¼çºË¡£2024Ç¯4·î¤«¤éÇîÊóÆ²¤Î¶µ°éµ¡´Ø¡ÖUNIVERSITY of CREATIVITY¡×¤È¡ã¥¹¥Ñ¥ë¥¿½Î¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡ä¤ò¶¦Æ±¼çºË¡£NYADC¾Þ¶ä¾Þ¡¢D&AD¾Þ¼õ¾Þ¡£