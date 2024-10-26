¤³¤ó¤ÊÂçÃÀ¤ÇÂç¾æÉ×¡©ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤·¤¿´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¡È¥¥±¥ó¤ÊV¥Í¥Ã¥¯¡É¤Ç°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡ÚPHOTO¡Û
ÆüËÜ¤Ç¤â³èÆ°¤·¤¿´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥æ¤¬°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥æ¡¢¥á¥ê¥Ï¥êÈ´·²¤ÎÂçÃÀ¥É¥ì¥¹
¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥æ¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ê¥Ô¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Ç¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥æ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
V¥Í¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥®¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÉþÁõ¤Ç¡¢¼ó¸µ¤¬¶õ¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È»×¤¨¤Ê¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¥ì¥®¥ó¥¹¤«¤é¤â¥â¥Ç¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÈþµÓ¤¬¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¸¥æ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥æ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯1·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹173cm¡£´Ú¹ñ¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡£¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤ÈÃÙ¤¤¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î2015Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ê2Éô¡Ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½é¤á¤ÆÀµµ¬¥Ä¥¢¡¼¡Ê1Éô¡Ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÎÊÝ¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2023Ç¯¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤¿¡£