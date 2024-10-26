Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÇÏÂ²Î»³¤ÎÊª»ºÅ¸ ËÜÆü¡Ö¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¤ï¤«¤ä¤ÞÎ¹¡×³«ºÅ
¡¡ÏÂ²Î»³¸©¤Ï10·î26Æü¡ÊËÜÆü¡Ë¡¦27Æü10»þ¡Á18»þ¤Ë¡¢¡Ö¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¤ï¤«¤ä¤ÞÎ¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Êª»ºÅ¸¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë1³¬Ãæ±ûWEST¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö²»¡×¤ä¡Ö¹á¤ê¡×¡ÖÀä·Ê¡×¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÂÎ´¶¥¾¡¼¥ó¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÎ´¶¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸«¤ë¡×Å¸¼¨¤È¤·¤Æ»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¸½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢10·î27Æü¸ÂÄê¤ÇÂçÇ÷ÎÏ¤Î°ìËç´ä¤äÀî²¼¤ê¤Ê¤É¸ÅºÂÀîÄ®¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëVR´Ñ¸÷ÂÎ¸³¡ÖÏÂ²Î»³¸©¸ÅºÂÀîÄ®360¡ëVRTOURISM¡×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿¨¤ë¡×¤Ç¤Ï¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡ÖÇòÎÉÉÍ¡×¤ÎÈþ¤·¤¤Çòº½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÆ÷¤¦¡×¤Ç¤Ï·§Ìî¤Î¿¹¤Î¹á¤ê¤ò¡Ö¥¨¥à¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¡¼¡×¤Î¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¡¤Þ¤¹¡×¤Ç¤ÏÀ¤³¦°ä»º¡Ö·§Ìî¸ÅÆ»¡×¤òÊâ¤¯¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë²»¤Ê¤É¤ÎÂÎ´¶¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª»ºÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ò¸Ø¤ë¤ß¤«¤ó»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É½Ü¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÍÅÄ¤ß¤«¤ó¤ò1ÂÞ¡ÊÌó10¸Ä¡Ë500±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÅÄ¤Î¤ß¤«¤ó¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê1000±ß¡¢500mLÆþ¤ê¡Ë¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»ºÎÌÁ´¹ñ1°Ì¤ÎÇß¤ò»È¤Ã¤¿Æî¹âÇß¤·¤½ÄÒ¤±Çß¡Ê800±ß¡¢200gÆþ¤ê¡Ë¤ä¡¢½Ï¤¦¤ÞÆî¹â¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡ÊÀÇ¹þ1200±ß¡¢250gÆþ¤ê¡Ë¡¢´³¤·Çß¡Ê700±ß¡¢80gÆþ¤ê¡Ë¡¢¼ý³ÏÎÌÆüËÜ°ì¤Î³Á¤ò²Ã¹©¤·¤¿¤¢¤ó¤Ý³Á¡Ê´³¤·³Á¡Ë¤Ç¤¢¤ëÄ¹¼÷³Á¡Ê600±ß¡¢¥Ñ¡¼¥·¥â¥ó¡¢3¸ÄÆþ¤ê¡Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤¤ÆÈÆÃ¤Î¸ýÅö¤¿¤ê¤ÈÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¢¤ë·§ÌîËÜµÜ³øÌß¡Ê700±ß¡¢3¼ï3¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡üVR´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤â
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö²»¡×¤ä¡Ö¹á¤ê¡×¡ÖÀä·Ê¡×¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÂÎ´¶¥¾¡¼¥ó¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÎ´¶¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸«¤ë¡×Å¸¼¨¤È¤·¤Æ»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¸½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢10·î27Æü¸ÂÄê¤ÇÂçÇ÷ÎÏ¤Î°ìËç´ä¤äÀî²¼¤ê¤Ê¤É¸ÅºÂÀîÄ®¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëVR´Ñ¸÷ÂÎ¸³¡ÖÏÂ²Î»³¸©¸ÅºÂÀîÄ®360¡ëVRTOURISM¡×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡Êª»ºÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ò¸Ø¤ë¤ß¤«¤ó»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É½Ü¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÍÅÄ¤ß¤«¤ó¤ò1ÂÞ¡ÊÌó10¸Ä¡Ë500±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÅÄ¤Î¤ß¤«¤ó¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê1000±ß¡¢500mLÆþ¤ê¡Ë¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»ºÎÌÁ´¹ñ1°Ì¤ÎÇß¤ò»È¤Ã¤¿Æî¹âÇß¤·¤½ÄÒ¤±Çß¡Ê800±ß¡¢200gÆþ¤ê¡Ë¤ä¡¢½Ï¤¦¤ÞÆî¹â¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡ÊÀÇ¹þ1200±ß¡¢250gÆþ¤ê¡Ë¡¢´³¤·Çß¡Ê700±ß¡¢80gÆþ¤ê¡Ë¡¢¼ý³ÏÎÌÆüËÜ°ì¤Î³Á¤ò²Ã¹©¤·¤¿¤¢¤ó¤Ý³Á¡Ê´³¤·³Á¡Ë¤Ç¤¢¤ëÄ¹¼÷³Á¡Ê600±ß¡¢¥Ñ¡¼¥·¥â¥ó¡¢3¸ÄÆþ¤ê¡Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤¤ÆÈÆÃ¤Î¸ýÅö¤¿¤ê¤ÈÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¢¤ë·§ÌîËÜµÜ³øÌß¡Ê700±ß¡¢3¼ï3¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£