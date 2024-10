10月16日、BE:FIRST・LEOのソロ曲「I just wanna be myself」のスペシャルビデオが、BE:FIRST公式YouTubeチャンネルで公開された。同曲はソロ企画「One of the BE:ST」の第2弾で、『BMSG FES'24』で披露された楽曲。緑黄色社会・穴見真吾(Ba)をプロデューサーに迎え、「SOS」や「Grow Up」、「Guilty」などでもタッグを組んだアーティストのLOAR、そしてLEO本人が歌詞を書き下ろしている。ファンクとポップスが融合したサウンドと、前向きな歌詞が掛け合わさった同曲は、LEOらしい爽やかでハッピーな1曲。そしてLEOのアイデアが採用されているスペシャルビデオにも、野球やバイクを楽しんだり、ジャンクフードを勢いよく食べたりと、彼のキャラクターが表れていた。

そんなスペシャルビデオのコメント欄には、BESTY(BE:FIRSTファンの呼称)のみならず、LEOが出演している『ラヴィット!』(TBS系)の視聴者からのコメントもたくさん見られる。というのも、10月17日の放送回でLEOがテレビ初パフォーマンスを行ったからだ。同番組においてLEOはいい食べっぷりを見せており、「みんながご飯をおごりたい男」というキャッチコピーがつけられているほど。そんな姿とパフォーマンス時の姿のギャップもあってか、パフォーマンスを終えると共演者からは歓声が上がっており、「最高!」「すげえ!」「かっこいい」など称賛の言葉が飛んでいた。

MCの麒麟・川島明も「ようこんなこと(パフォーマンス)を控えてるのに、変なことやってたな!」、「1人で生放送で歌うの初めてやろ? 最高!」とベタ褒め。さらに、この日のプレゼントコーナーのキーワードは「#レオくん歌もいけるやん」。普段の飾らない姿と「I just wanna be myself」のパフォーマンスで見せたアーティストとしてのクールな姿のギャップに、BE:FIRSTを深く知らない視聴者だけでなく、共演者も釘付けの様子であった。同放送回では、今まで以上にLEOが愛されていることが伝わってきたのではないだろうか。LEOはよく番組に登場しているが、現状“レギュラー”という形での出演ではない。にもかかわらず、これだけ愛されているのはその人柄あってこそ。そしてそんなLEOだからこそ、同曲のような歌詞が書けるのだろう。

そして、『ラヴィット!』でのパフォーマンスの裏側について、10月19日放送のラジオ番組『Amazon Music MILLION BILLION』(J-WAVE)で言及しているシーンがあった。LEO曰く、「『ラヴィット!』のスタッフさん含め、BE:FIRSTのことがみんな大好きで。『ぜひスタジオでパフォーマンスをしてほしい』とずっと言われていたんですけど、『Blissful』まではハードめな曲をやってたじゃないですか。朝にカマす曲でもないなっていうのもあって」、「(『Blissful』もできたから今度こそ)やれるんじゃないかと思ってメンバーにも聞いた。マネージャーさんたちも『ぜひぜひ』って。ですが、BE:FIRST忙しい! スケジュールが取れない!」とのこと。こういった経緯があって、LEOがソロ曲を披露することになったそう。そのやり取りの中で、RYOKIが「逆に状況が全部揃って、良かったんじゃない? 最高じゃん」と言っていたが、まさしくその通り。もちろんBE:FIRSTとしてのパフォーマンスを『ラヴィット!』で見たい気持ちもあるが、第一歩としては、同番組で愛されているLEOのソロ曲という形がぴったりだったのかもしれない。

そんなLEOならではのあたたかい、何度も聴くことで、自分らしく、前向きな毎日が過ごせそうな曲でもある「I just wanna be myself」。同曲が彼の笑顔のように多くの人の気持ちを明るく照らすであろうことは、間違いなさそうだ。

