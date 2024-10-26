１８９５年：暦法を改め太陽暦の使用を開始



１９０９年：独立運動家の安重根（アン・ジュングン）が中国・ハルビン駅で伊藤博文を暗殺



１９２０年：朝鮮総督・斎藤実の暗殺未遂事件で姜宇奎（カン・ウギュ）に死刑宣告



１９５０年：朝鮮戦争で韓国軍が鴨緑江沿いの楚山まで進撃、国連軍は元山上陸



１９５８年：朝鮮戦争に参戦した中国人民解放軍が北朝鮮から完全撤退



１９７９年：朴正熙（パク・チョンヒ）大統領を金載圭（キム・ジェギュ）中央情報部長が射殺



２００１年：景福宮の興礼門を復元



２００２年：北朝鮮経済使節団がソウルを訪問



２０２１年：盧泰愚（ノ・テウ）元大統領が死去

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