¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û¼é²°ÈþÊæ¡¡ÄÌ»»1000¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¾¡¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÁö°ìÁö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¶Àï¡¡Æôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬£²£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡£Ö¸õÊä¤Ç½éÆü¥á¥¤¥ó¤Îµ¼ÔÁªÈ´Àï£±¹æÄú¤Ë¿Ø¼è¤ë¼é²°ÈþÊæ¡Ê£³£µ¡á²¬»³¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢£¹£¹£¸¾¡¡£ÄÌ»»£±£°£°£°¾¡¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÅþÃ£¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È£²¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÁö°ìÁö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ã£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿£²£·¹æµ¡¤Ï¡¢£²Ï¢Î¨£²£±¡ó¤È¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¡Ö²óÅ¾¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥é¤«¤é¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤º¤Ïµ¡¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¡£