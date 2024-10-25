オランダ代表がUNLに臨む予備選出メンバー27名を発表…今月復帰のF・デ・ヨング、負傷のシャビ・シモンズは選外
オランダサッカー協会（KNVB）は25日、UEFAネーションズリーグ（UNL）に臨むオランダ代表の予備メンバー27名を発表した。
10月のUNL２試合でハンガリー代表と1−1で引き分け、ドイツ代表に0−1で敗れていたオランダ代表。11月には16日にハンガリー代表と、19日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表との対戦を予定している。
今回の活動に向けてロナルド・クーマン監督は27名の暫定リストを発表した。前回の代表戦を負傷で欠場したネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）とヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）らがメンバーに復帰。一方、負傷したシャビ・シモンズ（ライプツィヒ／ドイツ）、長期離脱から復帰したばかりのフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）らは暫定リストからも外れた。
オランダ代表に招集されたメンバーは以下の通り。
▼GK
マルク・フレッケン（ブレントフォード／イングランド）
ニック・オルジ（スパルタ・ロッテルダム）
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
▼DF
ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ブライアン・ブロビー（アヤックス）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム／イングランド）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
ジェレミー・フリンポン（レヴァークーゼン／ドイツ）
ルチャレル・ヘールトライダ（ライプツィヒ／ドイツ）
ヨレル・ハト（アヤックス）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
マタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
イアン・マートセン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ステファン・デ・フライ（インテル／イタリア）
▼MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
タイアニ・ラインデルス（ミラン／イタリア）
ケネト・テイラー(アヤックス)
フース・ティル（PSV）
クインテン・ティンバー（フェイエノールト）
マッツ・ウィーファー（ブライトン／イングランド）
▼FW
コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）
ノア・ラング（PSV）
ドニエル・マレン（ドルトムント／ドイツ）
ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
ジョシュア・ザークツィー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
10月のUNL２試合でハンガリー代表と1−1で引き分け、ドイツ代表に0−1で敗れていたオランダ代表。11月には16日にハンガリー代表と、19日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表との対戦を予定している。
今回の活動に向けてロナルド・クーマン監督は27名の暫定リストを発表した。前回の代表戦を負傷で欠場したネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）とヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）らがメンバーに復帰。一方、負傷したシャビ・シモンズ（ライプツィヒ／ドイツ）、長期離脱から復帰したばかりのフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）らは暫定リストからも外れた。
▼GK
マルク・フレッケン（ブレントフォード／イングランド）
ニック・オルジ（スパルタ・ロッテルダム）
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
▼DF
ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ブライアン・ブロビー（アヤックス）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム／イングランド）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
ジェレミー・フリンポン（レヴァークーゼン／ドイツ）
ルチャレル・ヘールトライダ（ライプツィヒ／ドイツ）
ヨレル・ハト（アヤックス）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
マタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
イアン・マートセン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ステファン・デ・フライ（インテル／イタリア）
▼MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
タイアニ・ラインデルス（ミラン／イタリア）
ケネト・テイラー(アヤックス)
フース・ティル（PSV）
クインテン・ティンバー（フェイエノールト）
マッツ・ウィーファー（ブライトン／イングランド）
▼FW
コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）
ノア・ラング（PSV）
ドニエル・マレン（ドルトムント／ドイツ）
ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
ジョシュア・ザークツィー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）