【Lucrea ブルーアーカイブ -Blue Archive- アスナ】2025年5月 発売予定価格:35,200円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

メガハウスより、2025年5月に発売される1/7スケールフィギュア「Lucrea ブルーアーカイブ -Blue Archive- アスナ」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「一之瀬アスナ」を立体化したものだ。

今回は、公式で発表されたおなじみのビジュアルをモチーフに再現されている。手にはFA-MASをモチーフにした固有武器の「サプライズパーティー」持ち、今にも臨戦態勢に入るような姿で立っているポーズがクールだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約250mmだ

ややつり目で青い瞳が特徴的な、こちらのアスナ。今にも地面に付いてしまいそうなぐらい長い栗色の髪は、体全体をふわりと覆い隠すように大きく広がっている。そのため、全体的にボリューミーな印象だ。

アスナの頭の上には、メイド服姿のカチューシャのほか、目の色と同じ青いヘイローが付けられている。ヘイローは裾が広がるようなデザインになっているのだが、立体化されたことであらためて気付かされた部分でもある。こうした新しい発見があるところも、フィギュアならではの楽しいところだ。

細長い目や口元などアスナの特徴をよく捉えている

白い素肌に淡い髪の色が似合っている

頭のヘイローはユニークな形をしている

小悪魔っぽいアスナの表情も魅力的だが、それをさらに引き立てているのが露出度高めのメイド服だ。覆い隠すのも難しすぎるほどたわわに実った巨大なバストは、今にもこぼれ落ちてしまいそうである。

首には青くて大きなネクタイが付けられている

衣装は胸元が大きく開いている

手に持っているのはアスナの固有武器である「サプライズパーティー」だ

目の色と合わせるように、首元から付けたリボンや手に持った銃器などに加えて、タイツやパンプスにいたるまで、あちらこちらに青いカラーのアイテムがいくつも表現されていて、全体的に統一感があるところも美しい。

青いカラーがところどころに散りばめられている

横から見ると、やや前屈みのポーズになっているのがわかる

パンプスはシンプルだが青いカラーがポイントで入れられている

こちらの「Lucrea ブルーアーカイブ -Blue Archive- アスナ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているが、まずは自分の目で実物を確かめておきたいという人は、この機会を逃さないようにしよう!

【フォトギャラリー】

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.