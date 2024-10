【アズールレーン クロンシュタット 突入開始ッッ!】12月 発売予定価格:29,700円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

サウザンドのフィギュアブランド「GOLDENHEAD+」より、12月に発売される1/6スケールフィギュア「アズールレーン クロンシュタット 突入開始ッッ!」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する北方連合KAN-SENの「クロンシュタット」を立体化したものだ。

今回は、クロンシュタットの着せ替えである「突入開始ッッ!」のイラストを忠実に再現している。なお後ろに控える機動隊のような姿をした饅頭たちは表現されていないが、その迫力は十分過ぎるほど伝わってくる仕上がりだ。

フィギュアの素材は、PVCとABSで、台座部分を含んだ全高は約280mmだ

片目をつむってウインクしながらも、凜々しく、立ち尽くしている姿がかっこよく見えるこちらのクロンシュタット。もうひとつの大きな目には、何かを見据えたように美しい青い瞳が輝いている。

頭には大きめのヘッドセットが付けられており、シックな見た目ではあるものの凝ったデザインだ。また、まるで翼のように大きく左右に広がった長い髪は、クリアパーツが採用されており毛先にかけて透き通るような色合いになっている。

ウインクがかわいい!

頭に付けたヘッドセットもしっかりと作り込まれている

手には大きめのメガホンが握りしめられている

なぜか黒い下着が見えるように、胸元が大きく開けた姿になっているところも、ついつい目が行ってしまう。その下着が若干透けるようにワイシャツを上から着込んでいるが、こちらもオリジナルのイラストを元に、忠実に再現されたものだ。

胸元は大きく開いている

シャツは下着が透けて見える

ひざの近くまである長い髪も特徴のひとつだ

タイトなスカートには、手錠や銃ホルダーなど様々なアクササリーがぶら下げられており、こちらもガジェット感があってなんともいい塩梅だ。それぞれのアイテムも、細部にわたって細かく作りこまれているところも見事である。

スカートには手錠など多くのアイテムが付けられている

黒いタイツはぴったりと肌に密着している

台座にはロゴが描かれている

こちらの「アズールレーン クロンシュタット 突入開始ッッ!」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の製品サンプルだ。1/6サイズということで、どれぐらいのボリュームなのか気になる人もいると思うが、近くに遊びに行ったついでにお店にも足を運んでチェックしてみよう。

【フォトギャラリー】

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.