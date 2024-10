先週フロリダ州マイアミで2日間にわたって開催されたAdobeのカンファレンス、Adobe MAX 2024。ご招待いただき現地にお伺いすることができました。

世界を変えるような新しい情報が盛りだくさんで、消化するのにちょっと時間がかかってしまいました…。が、取材をしていくなかで開発者やクリエイターの熱量を感じたのはもちろんのこと、振り返ってみると私にとってAIはどんな存在なのか、これからAIとどのように向き合うべきなのか?を考える機会にもなったんですよね。

目玉となる初日のキーノートではAdobeデジタルメディア事業部門長のデイビッド ・ワドワーニ氏による、

GenAI is a tool for 〈not replacement of 〉human creativity

生成 AIは人間の創造性を開花させ高めていくツールである。