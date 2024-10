「ドクターマーチン×ウェンズデー」コラボアイテムが登場。独特の世界観と個性あふれるアイテムは必見

トレードマークである“ミッドナイト・ブラック”を基調に、ドクターマーチンのアイテムに新しいデザインを融合させたコレクションとなっています。注目すべきディテールのひとつは、ウェンズデーとイーニッドの寮の部屋にある、ステンドグラス窓のモチーフ。シューズ3型、ブーツ1型、バッグ1型、ソックス1型のラインナップなので、ぜひお気に入りを見つけてみて。定番人気のブーツやシューズもコラボ仕様に2本のバックルベルトとスタッズ付きのストラップがアクセントの「QUAD RAMSEY ウェンズデー クリーパーシューズ」(税込3万1900円)。シューレースは足首に巻き付けても、取り外してシンプルなクリーパーシューズとしても着用できます。シルバーのバックル金具には“W”を刻んだチャームが付いており、ブラックカラーに映えますね。サイズは22〜25cmの展開で、ソールの厚さはかかと約4.5cm、つま先約3.5cmとなっています。ヒールローファー「CORRAN ウェンズデー ローファー」(税込3万5200円)は、ヴァンプ(甲とつま先を覆う部分)に蜘蛛の巣をエンボス加工で表現。足首にストラップをあしらい、バックル金具に“W”のチャームが付いています。安定感のあるチャンキーヒールとSoftWairインソールで、疲れにくく快適に着用できそう。こちらもサイズは22〜25cmの展開、ソールの厚さはかかと約4.5cm、つま先約3.5cmです。レースアップシューズ「1461 BEX ウェンズデー 3 ホール シューズ」(税込2万9700円)は、ウェンズデーが通う学園の制服デザインが表現されたアッパーが特徴。取り外せる“Snap Twice”のチャームは、ウェンズデーのフィンガースナップを想起させますね。かかと部分の“Outcasts Are In”のテキストプリントと、コラボ限定の特別なパープルのヒールループもポイントです。サイズは22〜28cmの展開、ソールの厚さはかかと約3.5cm、つま先約2.3cmとなっています。蜘蛛の糸の刺繍をアッパー全体にほどこした「JADON ウェンズデー 8 ホール ブーツ」(税込3万9600円)。取り外せるレースチャームは、ウェンズデーとイーニッドが暮らす寮のステンドグラス窓をモチーフにしています。バックストラップには学園の校章をプリントし、かかとにはウェンズデーのロゴをエンボス加工であしらいました。サイズは22〜28cmの展開で、ソールの厚さはかかと約5.0cm、つま先約3.7cmです。バッグ&ソックスはシューズとあわせるとよりかわいいウェンズデーが通う学園の制服デザインを落とし込んだ「ミニ バックパック ウェンズデー」(税込2万7500円)。ステンドグラス窓をモチーフにしたチャームは取り外し可能で、サイドには“Outcasts Are In”のテキストがプリントされています。バッグの内側にも特別なテキスタイルが施されており、細かいところまでこだわりがあるところもポイントです。サイズは、縦25cm、横18cm、幅13cmとなっています。膝上丈の「ニー ハイ ソックス ウェンズデー」(税込3850円)は、ミッドナイト・ブラックを基調としたストライプ模様のデザイン。バックスタイルに“Outcasts Are In”のテキストがプリントされています。サイズは、S/Mが約22-25cm、M/Lが約26-29cmです。あなたの個性を発揮してコラボアイテムは、大胆なデザインとスタイルで、ウェンズデーのように自分の個性に自信を持てそう。ブラックを基調にしており、手持ちのアイテムとも合わせやすいのがポイントです。ドクターマーチン公式オンラインショップ、全国のドクターマーチン直営店、ブランドコンセプトストア Dr. Martens SHOWROOM TYO 店で取り扱っていますよ。「ドクターマーチン×ウェンズデー」特設ページhttps://jp.drmartens.com/ext/women.html参照元:ドクターマーチン・エアウエア ジャパン株式会社 プレスリリース