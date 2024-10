【さくらみこ 私服衣装Ver.】10月25日 発表

マックスファクトリーは、スケールフィギュア「さくらみこ 私服衣装Ver.」の商品化を発表した。発売時期、価格は未定。

本商品は、カバーが運営するVTuberグループ「ホロライブ」より、0期生のさくらみこさんを立体化したスケールフィギュア。今回は、私服衣装姿での立体化となる。グッドスマイルカンパニーの北米向けXアカウント(@GoodSmile_US)からフィギュア化が発表された。

GSC Figure Update!



Max Factory

hololive production

Sakura Miko: Casual Outfit Ver.



Stay tuned for more information coming soon!#hololive #goodsmile pic.twitter.com/LDve6kOivl