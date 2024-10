音楽デュオ・ゆずが25日、全国アリーナツアー「YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑 Supported by NISSAN SAKURA」の神奈川・ぴあアリーナMM公演を開催。ライブ終盤、来春に同ツアーの追加公演となる「YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come」の開催を発表した。最新アルバム『図鑑』を引っ提げて先週末よりスタートした同ツアー。本日発表された追加公演は、昨秋にゆずがこけら落とし公演を行った地元・神奈川のKアリーナ横浜をはじめ、愛知・Aichi Sky Expo、大阪城ホールの計6公演。本公演を含めると全12ヶ所36公演、総動員数は約34万人となる。また、ツアータイトルも新たに“spring has come”が追加され、秋から冬、そして春を迎える大規模ロングツアーとなる。

本日行われたライブは、ぴあアリーナMM公演3DAYSの初日。本ツアー最初のゆずの地元・横浜公演であることに加え、10月25日は1st Mini Album『ゆずの素』(1997年)が発売されたCD デビュー記念日。27周年のアニバーサリーライブということもあり、観客はライブ冒頭から大熱狂。ステージに登場した北川悠仁は「27回目のデビュー記念日です。言うまでもないけど、最高の夜にするぞ!」とメッセージ。27年前、岩沢厚治とともに地元のレコードショップで『ゆずの素』を買いに行ったエピソードを語り「あれから27年。こんなにたくさんの方が地元、横浜に来てくれています。本当にありがとう!」と感謝を伝えた。■ツアー追加公演情報YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA【公演日程】3月1日(土)神奈川・K アリーナ横浜開場午後3:00/開演午後4:303月2日(日)神奈川・K アリーナ横浜開場午後3:00/開演午後4:303月8日(土)愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA開場午後3:00/開演午後4:003月9日(日)愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA開場午後3:00/開演午後4:003月18日(火)大阪城ホール開場午後5:30/開演午後6:303月19日(水)大阪城ホール開場午後4:30/開演午後5:30