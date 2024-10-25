ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ小売売上高（8月）

予想 0.6% 前回 0.9%（前月比)

予想 0.3% 前回 0.4%（コア・前月比)



米耐久財受注（速報値）（9月）

予想 -1.0% 前回 0.0%（前月比)

予想 -0.1% 前回 0.5%（輸送除くコア・前月比)



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（10月）

予想 68.9 前回 68.9



26日

0:00

コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



5:10

ビルロワドガロー仏中銀総裁、アルマン仏財務相、講演





植田日銀総裁、米国出張（～27日）

氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）

IMF世銀年次総会（～26日）



※予定は変更されることがあります。

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