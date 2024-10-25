21:30
カナダ小売売上高（8月）
予想　0.6%　前回　0.9%（前月比)
予想　0.3%　前回　0.4%（コア・前月比)

米耐久財受注（速報値）（9月）
予想　-1.0%　前回　0.0%（前月比)　
予想　-0.1%　前回　0.5%（輸送除くコア・前月比)

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（10月）
予想　68.9　前回　68.9

26日
0:00　
コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

5:10　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、アルマン仏財務相、講演


植田日銀総裁、米国出張（～27日）
氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）
IMF世銀年次総会（～26日）

※予定は変更されることがあります。