ILLIT、Mnet『M COUNTDOWN』で新曲「Cherish (My Love）」とミニアルバム収録曲を披露

■ミニアルバムタイトル曲「Cherish(My Love)」は、「Magneticハートダンス」がポイントに!

ILLIT(アイリット)が“超強力な中毒性”を誘発する新曲ステージでグローバル音楽ファンの視線を集めた。

ILLITは10月24日、Mnet『M COUNTDOWN』で2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』のタイトル曲「Cherish(My Love)」と収録曲「IYKYK(If You Know You Know)」を披露した。

この日、ILLITは各々の個性を活かしたカジュアルな衣装で登場し、特有の自由でハツラツとした魅力を表現した。一度聴けば耳にのこる「Cherish(My Love)」では、メロディとメンバーたちの清涼感あるボーカルで聴く人を“胸キュン”させた。

さらに、10代の感性を狙ったポイントダンスで観る人の視線をさらに集めた。特にポイントとなる「Magneticハートダンス」は、両手の親指と小指をくっつけてハートの形を作る手の動作で、その表現のユニークさにSNSの次なるトレンドの誕生を感じる。

「IYKYK (If You Know You Know)」のステージは、ILLITの軽快なステップと活気に満ちたエネルギーが目立った。好きな人に直進する姿を表現したパフォーマンスは、サビの“IYKYK”を手で素早く表現する動作が特徴的だ。TikTokなどSNS上でミームとなっている「知っているでしょ?」という意味の新造語を引用した楽曲で、同世代とのより深い共感を得ている。

2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』は、発売から2日間で33万枚以上(HANTEOチャート基準)販売され、ILLITにとって2度目の「ハーフミリオンセラー」達成の青信号を灯した。タイトル曲「Cherish (My Love)」はBugs、Genieなど韓国主要音源チャートで上位圏に位置している。

また日本でも、10月22日付オリコン「デイリーアルバムランキング」で2位にランクイン、iTunes「POP-トップソング」やApple Music「トップアルバム」、AWA「リアルタイム急上昇」で上位圏にランクインしたのち、Apple Music「トップ100」にもランクインした。

ILLIT は、10月25日にKBS2『ミュージックバンク』、26日にMBC『音楽中心』、27日にSBS『人気歌謡』に出演する。

リリース情報

2024.10.21 ON SALE

MINI ALBUM『I’LL LIKE YOU』

日本お届け日:2024年10月22日予定

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp