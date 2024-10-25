·§Ã«¼Ó´õ¤¬¿·À¸¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ë¸ÀµÚ¡£¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¡¢10·î26Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡ØMIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024¡Ù¤Ç´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆü´ÚÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë34ºÐ¤ÎDF·§Ã«¼Ó´õ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿ÃÓÅÄÂÀ´ÆÆÄ¤¬·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÂ§É×½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬Âå¹Ô¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡2016Ç¯°ÊÍè¡¢ºÆ¤Ó¡Èº´¡¹ÌÚ´ÆÆÄ¡É¤Î¤â¤È¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë·§Ã«¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î°ìÀï¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È
ÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿·´ÆÆÄ¼¡Âè¤È¤Ï¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤º¤³¤Î°ìÀï¤À¤±¡×¡Êº´¡¹ÌÚ´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ë¤È¤¤¤¦ÆâÅÄÆÆ¿Í¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥í¥¹¤Î¼Á¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÂÎ¸½¤·¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË»Ò¤È¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼é¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â¼éÈ÷¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ê¹¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹Ã«ÀîÍ£¤é¾Ð´éËþ³«¡ª Æü´ÚÀï¤ËÎ×¤à¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸·Áª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤µ¤é¤ËÆü´ÚÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿Àè¤ÎU-20½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤À¤Ã¤¿DF¾®»³»ËÇµ´Ñ¤äFW¾¾·¦¿¿¿´¡¢GKÂç·§°«¤é¼ã¼ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ÊFWÅÚÊýËãÜ¿¤Ï²ø²æ¤Ë¤è¤êÉÔ»²²Ã¡Ë¡£
¡ÖU-20¤«¤éÍè¤Æ¤ë»Ò¤¿¤Á¤â¡¢U-20¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦Àè¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î¡ÊÂåÉ½¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡£À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¼ã¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÌÌ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÅÏî´Íµ¼ù¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¤½¤ÎÆü´ÚÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë34ºÐ¤ÎDF·§Ã«¼Ó´õ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿ÃÓÅÄÂÀ´ÆÆÄ¤¬·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÂ§É×½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬Âå¹Ô¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
ÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿·´ÆÆÄ¼¡Âè¤È¤Ï¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤º¤³¤Î°ìÀï¤À¤±¡×¡Êº´¡¹ÌÚ´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ë¤È¤¤¤¦ÆâÅÄÆÆ¿Í¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥í¥¹¤Î¼Á¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÂÎ¸½¤·¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË»Ò¤È¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼é¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â¼éÈ÷¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ê¹¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹Ã«ÀîÍ£¤é¾Ð´éËþ³«¡ª Æü´ÚÀï¤ËÎ×¤à¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸·Áª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤µ¤é¤ËÆü´ÚÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿Àè¤ÎU-20½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤À¤Ã¤¿DF¾®»³»ËÇµ´Ñ¤äFW¾¾·¦¿¿¿´¡¢GKÂç·§°«¤é¼ã¼ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ÊFWÅÚÊýËãÜ¿¤Ï²ø²æ¤Ë¤è¤êÉÔ»²²Ã¡Ë¡£
¡ÖU-20¤«¤éÍè¤Æ¤ë»Ò¤¿¤Á¤â¡¢U-20¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦Àè¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î¡ÊÂåÉ½¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡£À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¼ã¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÌÌ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÅÏî´Íµ¼ù¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë