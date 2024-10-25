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01. STARDUST
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04. After Life
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07. Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï
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09. YOU AND I
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1·î15Æü¡Ê¿å¡ËZepp Fukuoka OPEN 17:30 / START 18:30
1·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÀçÂæGIGS OPEN 17:00 / START 18:00
1·î21Æü¡Ê²Ð¡ËZepp Osaka Bayside OPEN 17:30 / START 18:30
1·î22Æü¡Ê¿å¡ËZepp Osaka Bayside OPEN 17:30 / START 18:30
1·î27Æü¡Ê·î¡ËZepp Nagoya OPEN 17:30 / START 18:30
1·î28Æü¡Ê²Ð¡ËZepp Nagoya OPEN 17:30 / START 18:30
2·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00
2·î5Æü¡Ê¿å¡ËZepp Haneda (Tokyo) OPEN 17:30 / START 18:30
2·î6Æü¡ÊÌÚ¡ËZepp Haneda (Tokyo) OPEN 17:30 / START 18:30
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1F ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§5,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ 2F »ØÄêÀÊ¡§6,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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