WurtSが、全て新曲で構成された2ndアルバム『元気でいてね。』のリリースを10月30日に控える中、アルバム特設サイトにて、川上洋平([Alexandros])や谷口鮪(KANA-BOON)など、WurtSと関係の深いアーティストや関係者がアルバムへ寄せた感想やメッセージが公開された。第1弾として公開されたのは、川上洋平([Alexandros])、谷口鮪(KANA-BOON)、Moto(Chilli Beans.)、にしな 、兼丸(the shes gone)、のびお(イラストレーター)、遠藤幸一(株式会社ユーケープロジェクト、株式会社ユーケーピーエム代表取締役 )、古河晋(ロッキング・オン・ジャパン 編集プロデューサー)、樋口大喜(FM802 DJ)、高岡真央(FM802 「UPBEAT!」 番組ディレクター)の10組だ。

New Album『元気でいてね。』



▲初回生産限定盤 ▲初回生産限定盤

▲通常盤 ▲通常盤

2024年10月30日(水)発売◆CD収録曲01. STARDUST02. ソウルズ feat. suis from ヨルシカ(Streaming / Download:https://lnk.to/Ws_Souls)03. ライフスタイル04. After Life05. 没落天使06. NOISE *映画『ブルーピリオド』主題歌(Streaming / Download:https://lnk.to/Ws_NOISE)07. 大人になるのは08. ミスサンシャイン09. YOU AND I10. 元気でいてね。◆Blu-ray収録<WurtS CONCERT HALL TOUR [2024.03.28 at 昭和女子大学 人見記念講堂]>FOUR PAST MIDNIGHTユートピアBORDER寝相タイムラグ!ブルーベリーハニーコズミックSF東京Capital BibleSWAMオブリビエイトリトルダンサーマイティーマイノリティふたり計画MOONRAKERメルトNERVEsBOY MEETS GIRLTalking Box (Dirty Pop Remix)分かってないよ<WurtS LIVEHOUSE TOUR [2024.07.16 at Zepp Haneda]>SF東京VANILLA SKYマイティーマイノリティリトルダンサー檸檬の日々ブルーベリーハニーメルトエヴォリューション遊星X大人になるのはBOY MEETS GIRLNERVEsコズミック(https://www.youtube.com/watch?v=O16-wMVwd-k)NOISEBORDERTalking Box (Dirty Pop Remix)ふたり計画僕の個人主義YOU AND I分かってないよ◆完全生産限定盤※WurtSオフィシャルアプリ“W's Project”会員(無料会員含む)、UNIVERSAL MUSIC STORE限定商品[CD + Blu-ray + オリジナルグッズ]価格:9,900円(税込)品番:PDCN-1943+PDZN-1241※完全生産限定盤と初回生産限定盤は共通の仕様Blu-ray・<WurtS CONCERT HALL TOUR [2024.03.28 at 昭和女子大学 人見記念講堂]>・<WurtS LIVEHOUSE TOUR [2024.07.16 at Zepp Haneda]>オリジナルグッズ:アクリルスタンド 全3種のうちランダム1種同梱◆初回生産限定盤[CD + Blu-ray]価格:8,800円(税込)品番:UPCH-29478※完全生産限定盤と初回生産限定盤は共通の仕様Blu-ray・<WurtS CONCERT HALL TOUR [2024.03.28 at 昭和女子大学 人見記念講堂]>・<WurtS LIVEHOUSE TOUR [2024.07.16 at Zepp Haneda]>◆通常盤価格:¥3,300 (税込) 品番:UPCH-20680◆CDショップ特典・UNIVERSAL MUSIC STOREオリジナル特典:UNIVERSAL MUSIC STORE限定B2ポスター・TOWER RECORDSオリジナル特典:クリアファイル・Amazonオリジナル特典:メガジャケ・セブンネットショッピングオリジナル特典:トート型エコバッグ・楽天ブックスオリジナル特典:缶バッジ・共通特典:スマホサイズステッカー予約URL:https://lnk.to/Ws_2ndalbum※特典は先着順。特典の有無は店舗 / ECサイトにて