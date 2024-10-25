【天皇賞・秋】秋の中距離No.1決定戦をガチ予想『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ
【予想配信】天皇賞・秋 ガチ予想｜https://youtube.com/live/_1gr1pNQqos
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
秋の中距離No.1決定戦『第170回天皇賞・秋（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
■第170回天皇賞・秋（GI）枠順
2024年10月27日（日）4回東京8日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ベラジオオペラ（牡4 横山和生）
2-2 マテンロウスカイ（騸5 横山典弘）
2-3 ステラヴェローチェ（牡6 佐々木大輔）
3-4 タスティエーラ（牡4 松山弘平）
3-5 ノースブリッジ（牡6 岩田康誠）
4-6 ソールオリエンス（牡4 横山武史）
4-7 ドウデュース（牡5 武豊）
5-8 キングズパレス（牡5 A.シュタルケ）
5-9 ホウオウビスケッツ（牡4 岩田望来）
6-10 ダノンベルーガ（牡5 C.デムーロ）
6-11 ジャスティンパレス（牡5 坂井瑠星）
7-12 リバティアイランド（牝4 川田将雅）
7-13 シルトホルン（牡4 大野拓弥）
8-14 レーベンスティール（牡4 C.ルメール）
8-15 ニシノレヴナント（騸4 田辺裕信）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。