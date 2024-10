Travis Japan、2ndアルバム『VIIsual』の特典ディスク詳細と通常盤のボーナストラックを発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■FC限定盤の特典CDにはユニット曲、特典映像ディスクにはメンバーとのおうちデートを疑似体験できる映像などを収録!

Travis Japanが12月4日にリリースする2ndアルバム『VIIsual』(読み:ビジュアル)の初回T盤、初回J盤の特典ディスクの詳細と通常盤ボーナストラックが発表された。

本作は、初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤の4形態で発売され、初回T盤、初回J盤、FC限定盤には特典ディスクが付属。

FC限定盤の特典ディスクはCDと映像ディスクがあり、CDには宮近海斗、七五三掛龍也、松倉海斗のユニット曲「Trick! Trick!」、中村海人と松田元太のユニット曲「Warm it Up」、そして川島如恵留と吉澤閑也のユニット曲「Lonely Stars」を収録。

映像ディスクには、2024年に配信リリースした2曲のMVと、アルバムに収録される新曲2曲のMVおよび、それぞれのBehind the scenes、そしてユニット曲のレコーディング風景、メンバーとのおうちデートを疑似体験できる映像などが収められる。

初回T盤の特典映像ディスクには、2024年に配信リリースした2曲のMVとそのBehind the scenes、アルバムに収録される新曲2曲のMV、およびそのBehind the scenes、ジャケット写真やアートワーク撮影時のBehind the scenes、好評なTravis Japan’s Houseで繰り広げられる「VIIsual選手権」などのバラエティコンテンツを収録。

初回J盤の特典CDには、メジャーデビュー前のジュニア時代の楽曲を9曲収録。通常盤には、ボーナストラックとして、「T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-」とアルバムに収録されるの新曲2曲のリミックスが収録される。

なおTravis Japanは、10月28日21時より、デビュー2周年を記念したYouTube生配信を行う。

リリース情報

2024.10.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Crazy Crazy」

2024.10.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Fly Higher」

2024.12.04 ON SALE

ALBUM『VIIsual』

2024.12.04 ON SALE

DIGITAL ALBUM『VIIsual -Global Edition-』

『VIIsual』スペシャルサイト

https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/VIIsual/

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/