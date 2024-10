【「マジック:ザ・ギャザリング--FINAL FANTASY」最新情報】10月26日 発表予定

「マジック:ザ・ギャザリング」日本公式Xは10月26日、「マジック:ザ・ギャザリング--FINAL FANTASY」の最新情報を発表する。

日本時間の10月26日5時より、MagicCon:Las Vegasの会場から"マジックの新たな時代を支える基盤"に迫る特別なパネルが公開。「マジック:ザ・ギャザリング」日本公式Xでは、その内容が発信予定となる。それにあわせ「FINAL FANTASY」とのコラボの最新情報が発表される。

また、「FINAL FANTASY」公式Xでは10月25日、最新情報の発表に先駆け、「FINAL FANTASY」シリーズ屈指のヴィランの一人、ケフカ・パラッツォのカードアートが公開された。

(C) 1993-2024 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.