「マジック：ザ・ギャザリング--FINAL FANTASY」の最新情報が10月26日に発表予定！ ケフカのカードアートも先行公開
【「マジック：ザ・ギャザリング--FINAL FANTASY」最新情報】
10月26日 発表予定
10月26日 発表予定
「マジック：ザ・ギャザリング」日本公式Xは10月26日、「マジック：ザ・ギャザリング--FINAL FANTASY」の最新情報を発表する。
日本時間の10月26日5時より、MagicCon:Las Vegasの会場から"マジックの新たな時代を支える基盤"に迫る特別なパネルが公開。「マジック：ザ・ギャザリング」日本公式Xでは、その内容が発信予定となる。それにあわせ「FINAL FANTASY」とのコラボの最新情報が発表される。
また、「FINAL FANTASY」公式Xでは10月25日、最新情報の発表に先駆け、「FINAL FANTASY」シリーズ屈指のヴィランの一人、ケフカ・パラッツォのカードアートが公開された。
明日、@mtgjp より来年発売のTCG『マジック：ザ・ギャザリング--FINAL FANTASY』の最新情報が発表予定クポ📢- FINAL FANTASY公式 (@FinalFantasyJP) October 25, 2024
これに先駆けて特別に、ガストラ帝国の魔導士にして #ファイナルファンタジー シリーズ屈指のヴィランの一人、ケフカ・パラッツォのカードアートを公開クポ～！… https://t.co/2bOfHsaLqY pic.twitter.com/SiagKJEgCQ
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