7人組グループ・Travis Japanが、12月4日に発売する2ndアルバム『VIIsual』(読み:ビジュアル)の初回T盤、初回J盤の特典ディスクの詳細と通常盤ボーナストラックが発表された。今回の形態は、初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤の4形態で、初回T盤、初回J盤、FC限定盤には特典DISCが付随。FC限定盤の特典DISCはCDと映像ディスクがあり、CDには宮近海斗、七五三掛龍也、松倉海斗のユニット曲「Trick! Trick!」、中村海人、松田元太のユニット曲「Warm it Up」、そして川島如恵留と吉澤閑也のユニット曲「Lonely Stars」と、昨年のアルバムとは違うユニットを組み収録した。

さらに映像ディスクには、今年配信リリースした2曲のミュージックビデオと、アルバムに収録される新曲2曲のミュージックビデオとBehind the scenes、ユニット曲のレコーディング風景、メンバーとのおうちデートを疑似体験できる映像などを収録。初回T盤の特典DISCは、映像ディスクとなっており、今年配信リリースした2曲のミュージックビデオとBehind the scenes、アルバムに収録される新曲2曲のミュージックビデオとBehind the scenes、ジャケット写真やアートワーク撮影時のBehind the scenes、好評なTravis Japan‘s Houseで繰り広げられる 「VIIsual選手権」などのバラエティコンテンツを収録する。初回J盤の特典ディスクはCDとなっており、メジャーデビュー前のジュニア時代の楽曲を9曲収録。通常盤には、ボーナストラックとして、「T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-」とアルバムからの新曲2曲のリミックスを収録する。なお、28日午後9時より、デビュー2周年を記念したYouTube生配信を開催する。■TRACK LIST▼全形態Disc1(CD・共通13曲+★通常盤限定3曲)01. Crazy Crazy02. Golden Girl03. Sweetest Tune04. Fly Higher05. BO$$Y06. Rush07. Whiskey and Tonic08. T.G.I. Friday Night09. HBD10. Fireflies11. Thrill12. Staying with you13. Underdogs★14. T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-★15. Crazy Crazy - Yunosuke Remix★16. BO$$Y - ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix▼FC限定盤Disc2(CD)01. Trick! Trick! <宮近・七五三掛・松倉>02. Warm it Up <中村・松田>03. Lonely Stars <川島・吉澤>Disc3(Blu-ray/DVD)・T.G.I. Friday Night -Video Clip-・Sweetest Tune -Video Clip-・Crazy Crazy -Video Clip-・BO$$Y -Video Clip-・Crazy Crazy -Behind the scenes-・BO$$Y -Behind the scenes-・“Trick! Trick!”, “Warm it Up”, “Lonely Stars” -Recording behind the scenes-・VIIsual特別企画 ~憧れのおうちデート~▼初回T盤Disc2(Blu-ray/DVD)・T.G.I. Friday Night -Video Clip-・Sweetest Tune -Video Clip-・Crazy Crazy -Video Clip-・BO$$Y -Video Clip-・T.G.I. Friday Night -Behind the scenes-・Sweetest Tune -Behind the scenes-・Crazy Crazy -Behind the scenes-・BO$$Y -Behind the scenes-・VIIsual -Behind the scenes-・Travis Japan‘s House ~VIIsual選手権~▼初回J盤Disc2(CD)01. Dance With Me 〜Lesson 1〜02. Happy Groovy03. VOLCANO04. Namidaの結晶05. GET ALIVE06. Free your mind07. Blue masquerade08. To the top09. Bring Back