ウルリス×サンリオ「クロミ限定デザイン」24年冬ヘアケア、“甘酸っぱいブドウの香り”のシャンプーなど

ウルリス(ululis)の2024年冬ヘアケアとして、サンリオの人気キャラクター「クロミ」限定デザインのシャンプーやヘアオイルが登場。2024年10月28日(月)より全国のドラッグストア・バラエティストアほかにて数量限定発売される。

サンリオ「クロミ」限定デザインのヘアケア

“インナードライ髪”の水分量に着目したヘアケアブランド「ウルリス」。今回のコラボレーションでは、ウルリスの定番人気ヘアケアが、「クロミ」のチャームポイントである“黒いずきんとピンクのドクロ”を描いたキュートな限定デザインにドレスアップする。

ラインナップするのは、シャンプーとヘアトリートメントにヘアケアのお試し用4ステップが付いた「ウルリス クロミ ピンクミー コントロール ペアセット」と、髪のうるおいをキープするヘアオイル「ウルリス クロミ ピンクミー コントロール ヘアオイル」の2種。セット使いすることで、髪のうねりをケアして“うるサラ髪”へと導いてくれる。



なお、コラボレーションならではの限定フレグランスにも注目。クロミが摘んだ甘酸っぱいブドウの香りが、バスタイムを華やかに彩ってくれる。



【詳細】

「ウルリス クロミ ピンクミー コントロール ペアセット」 3,080円<数量限定>

セット内容:シャンプー本体1個 340mL、ヘアトリートメント本体1個 335g、4ステップお試し1個入り(10mL+8g+10g+3mL)

「ウルリス クロミ ピンクミー コントロール ヘアオイル」 100mL 1,540円<数量限定>

発売日:2024年10月28日(月)

取扱い店舗:全国のドラッグストア・バラエティストアなど



【問い合わせ先】

株式会社H2O

TEL:03-6384-5444



©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 652388

