»ùÆ¸¼êÅö¤¬¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª½êÆÀÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÂçÉý³È½¼¡ª
2024Ç¯10·î¤«¤é»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÂÐ¾Ý¤¬ÂçÉý¤Ë³È½¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤äÂÐ¾Ý¼Ô¤¬¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬»ùÆ¸¼êÅö¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÆÀ¤ÎÂ¿¤¤²ÈÄí¤Ç¤Ï»ùÆ¸¼êÅö¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¸º³Û¤µ¤ì¤Æ¤Î»Ùµë¡ÊÆÃÎãµëÉÕ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤¬´°Á´¤ËÅ±ÇÑ¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓ¤Î½êÆÀ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º»ùÆ¸¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸º³Û¤â¤·¤¯¤Ï»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¼êÅö¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¢»ÙµëÂÐ¾Ý¤¬¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç³ÈÂç½¾Íè¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é¤Ï»ÙµëÂÐ¾Ý¤¬¹â¹»À¸Ç¯Âå¡Ê*1¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¶µ°éÈñ¤¬Áý¤¨¤ë¹â¹»À¸¤ò»ý¤Ä²ÈÄí¤â»ùÆ¸¼êÅö¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²È·×¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§£Âè3»Ò°Ê¹ß¤Î»Ùµë³Û¤¬Áý³ÛÂè3»Ò°Ê¹ß¤Î»Ùµë³Û¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3ºÐ¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ß1Ëü5000±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢0ºÐ¤«¤é¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÎÁ´´ü´Ö¤Ç3Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ3¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë²ÈÄí¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼¤Î»Ò¡Ê*1¡Ë¤ò¾å¤«¤é¿ô¤¨¤Æ²¿ÈÖÌÜ¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥ÈÊý¼°¤ò¸«Ä¾¤·¡¢22ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¡Ê*2¡Ë¤ò´Þ¤á¾å¤«¤é¿ô¤¨¤Æ²¿ÈÖÌÜ¤«¤È¤¤¤¦¥«¥¦¥ó¥ÈÊý¼°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂè3»Ò°Ê¹ß¤È¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Î»Ò¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤òÂ¿¤¯°é¤Æ¤ë²ÈÄí¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤»ÙÊ§¤¤²ó¿ô¤¬Ç¯3²ó¤«¤é6²ó¤ËÊÑ¹¹¤³¤ì¤Þ¤Ç»ùÆ¸¼êÅö¤Î»Ùµë¤Ï4¥«·îÊ¬¤º¤ÄÇ¯3²ó¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î°Ê¹ß¤Ï2¥«·îÊ¬¤º¤Ä¶ö¿ô·î¤ËÇ¯6²ó¤Î»Ùµë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»ùÆ¸¼êÅö¤Î³èÍÑ·×²è¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*1¡§18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü°Ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î»Ò
*2¡§¿ÆÅù¤Ë·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬¤¢¤ë22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü°Ê¸åºÇ½é¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î»Ò
¿½ÀÁ¼êÂ³¤¼«ÂÎ¤ÏÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤òÌò½ê¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È»Ùµë¤¬Á÷¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÁá¤á¤Ë¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¼ýÆþÀ¤ÂÓ¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ê¿Åù¤Ë»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çÂÎÀ©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Ï¡¢¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦Áá¤á¤Î¼êÂ³¤¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
CFP¡¦1µéFPµ»Ç½»Î¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¤ª¶â¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤MR¡Ê°åÌô¾ðÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨²ñ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¸¦½¤²ñ¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä³èÆ°¤Ë¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤«¤«¤ï¤ë¡£
(Ê¸:Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤È¤Ï¡©¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä²ÈÄí¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤ä²¿ÈÖÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ùµë³Û¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢0ºÐ¤«¤é3ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï°ìÎ§1Ëü5000±ß¡¢3ºÐ¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÏÂè1»Ò¡¦Âè2»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ1Ëü±ß¡¢Âè3»Ò°Ê¹ß¤Ï1Ëü5000±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ï°ìÎ§1Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î¤«¤é¤Î4¤Ä¤Î³È½¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©2024Ç¯10·î¤«¤é¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂç¤¤¯³È½¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§¡½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤¬´°Á´¤ËÅ±ÇÑ¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓ¤Î½êÆÀ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º»ùÆ¸¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸º³Û¤â¤·¤¯¤Ï»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¼êÅö¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¢»ÙµëÂÐ¾Ý¤¬¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç³ÈÂç½¾Íè¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é¤Ï»ÙµëÂÐ¾Ý¤¬¹â¹»À¸Ç¯Âå¡Ê*1¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¶µ°éÈñ¤¬Áý¤¨¤ë¹â¹»À¸¤ò»ý¤Ä²ÈÄí¤â»ùÆ¸¼êÅö¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²È·×¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§£Âè3»Ò°Ê¹ß¤Î»Ùµë³Û¤¬Áý³ÛÂè3»Ò°Ê¹ß¤Î»Ùµë³Û¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3ºÐ¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ß1Ëü5000±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢0ºÐ¤«¤é¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÎÁ´´ü´Ö¤Ç3Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ3¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë²ÈÄí¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼¤Î»Ò¡Ê*1¡Ë¤ò¾å¤«¤é¿ô¤¨¤Æ²¿ÈÖÌÜ¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥ÈÊý¼°¤ò¸«Ä¾¤·¡¢22ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¡Ê*2¡Ë¤ò´Þ¤á¾å¤«¤é¿ô¤¨¤Æ²¿ÈÖÌÜ¤«¤È¤¤¤¦¥«¥¦¥ó¥ÈÊý¼°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂè3»Ò°Ê¹ß¤È¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Î»Ò¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤òÂ¿¤¯°é¤Æ¤ë²ÈÄí¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤»ÙÊ§¤¤²ó¿ô¤¬Ç¯3²ó¤«¤é6²ó¤ËÊÑ¹¹¤³¤ì¤Þ¤Ç»ùÆ¸¼êÅö¤Î»Ùµë¤Ï4¥«·îÊ¬¤º¤ÄÇ¯3²ó¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î°Ê¹ß¤Ï2¥«·îÊ¬¤º¤Ä¶ö¿ô·î¤ËÇ¯6²ó¤Î»Ùµë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»ùÆ¸¼êÅö¤Î³èÍÑ·×²è¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*1¡§18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü°Ê¸å¤ÎºÇ½é¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î»Ò
*2¡§¿ÆÅù¤Ë·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬¤¢¤ë22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü°Ê¸åºÇ½é¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î»Ò
»ùÆ¸¼êÅö³È½¼¤Ë¤è¤ê¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤ÊÀ¤ÂÓ¤È¤Ï¡©»ùÆ¸¼êÅö¤¬³È½¼¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÂÐ¾Ý¤â¤·¤¯¤ÏÁý³Û¤È¤Ê¤ëÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï½êÆÀÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç»ùÆ¸¼êÅö¡¦ÆÃÎãµëÉÕ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤ÂÓ¤ä¡¢¹â¹»À¸¤Î»Ò¤Î¤ß¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¡¢¾å¤Î»Ò¤¬22ºÐ¡Ê*2¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç3¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¿½ÀÁ¼êÂ³¤¼«ÂÎ¤ÏÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤òÌò½ê¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È»Ùµë¤¬Á÷¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÁá¤á¤Ë¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼»ùÆ¸¼êÅö¤¬³È½¼¤µ¤ì¤¿¤Î¡©º£²ó¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤Ï¡¢¾¯»Ò²½ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë²ÈÄí¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐºÑÅª»Ù±ç¤Î¶¯²½¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶µ°éÈñ¤äÀ¸³èÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¼ýÆþÀ¤ÂÓ¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ê¿Åù¤Ë»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çÂÎÀ©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£º£²ó¤Ï2024Ç¯10·î¤«¤é¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤ä»ÙµëÂÐ¾Ý¤Î³ÈÂç¡¢Âè3»Ò°Ê¹ß¤Î»Ùµë³Û¤ÎÁý³Û¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³È½¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Ï¡¢¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦Áá¤á¤Î¼êÂ³¤¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
CFP¡¦1µéFPµ»Ç½»Î¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¤ª¶â¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤MR¡Ê°åÌô¾ðÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨²ñ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¸¦½¤²ñ¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä³èÆ°¤Ë¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤«¤«¤ï¤ë¡£
(Ê¸:Àî¼ê ¹¯µÁ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)