´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¡×¸ø³«¤Ë¡Ö£±¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡È£Î£Ç¥ï¡¼¥É¡É¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï
ÇÐÍ¥´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇACMA¡§GAME¡¡¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¡¡ºÇ¸å¤Î¸°¡×¡Êº´Æ£ÅìÌï´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
4·î´ü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖACMA¡§GAME¡¡¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¡×¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿´ÖµÜ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£SixTONES¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤¬¥Ö¥ë¡¼¤ÎÅÄÃæ¼ù¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢´ÖµÜ¤Ë¡ÖÅÄÃæ¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤é¤Ï±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖNG¥ï¡¼¥É¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£¡È´ÖµÜ¥Á¡¼¥à¡É¡ÈÅÄÃæ¥Á¡¼¥à¡É¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¤â¡¢½øÈ×¤«¤éÅÄÃæ¥Á¡¼¥à¤¬Âçº¹¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö²¶¤é²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©¡¡Á´Á³¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢¥²¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¤¢¤²¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬µÒÀÊÉÕ¶á¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£´ÑµÒ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Éñ¤¦Ãæ±Ç²è¤Î¸ø³«¤ò½ËÊ¡¡£´ÖµÜ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉµîÇ¯¤Î10·î7Æü¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ê¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¤Î¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ë¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ1¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
Æ±±Ç²è¤Ï¡¢13Ç¯¤«¤é17Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¸¶ºî¡á¥á¡¼¥Ö»á¡¢ºî²è¡á·Ã¹»Ë»á¡Ë¤¬¸¶ºî¡£99ËÜ½¸¤á¤ë¤È¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡È°Ëâ¤Î¸°¡É¤ò½ä¤ê¡¢°Ëâ¤¿¤Á¤¬¼¹¤ê¹Ô¤¦µæ¶Ë¤Î¡ÈÆ¬Ç¾¡ß¿´Íý¡É¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£
¤Û¤«¸ÅÀî¶×²»¡Ê28¡ËÎµÀ±ÎÃ¡Ê31¡ËÍòè½ºÚ¡Ê20¡Ë»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê31¡Ëº´Æ£´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£