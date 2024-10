NOWADAYS、初の日本単独ミニライブの詳細が明らかに！12月に開催

NOWADAYSの記念すべき初の単独ミニライブ「2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN」に関する公演の詳細が明らかになった。日本では初となる単独ミニライブ公演は、12月14日(土)にZepp DiverCityで開催される予定で、DAY_AND JAPAN先行(ファンクラブ先行)は、11月1日(金)正午からスタートする。DAY_AND JAPANメンバーシップ会員(=有料)を対象に、一般チケットのアップグレード抽選も予定しており、ファンにとっては忘れられないスペシャルな体験になると注目を集めている。

NOWADAYSは、デビューから間もなくして、幕張メッセで開催された「2024 KCON JAPAN」や「The MusiQuest」などの大規模イベントにも出演し、K-POP第5世代ルーキーとして関心が集まっている。また、10月中にも「Golden Wave in Tokyo」への出演や2ndシングル「NOWHERE」の発売記念来日イベントも控えており、今後の日本活動にもより期待が高まる。

■公演概要

「2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN」

公演日程:2024年12月14日(土)

【1部】14:00開場 / 15:00開演

【2部】18:00開場 / 19:00開演

会場:Zepp DiverCity(TOKYO)



<チケット情報>

全席指定:一般チケット 8,800円(税込)



〇販売スケジュール

・DAY_AND JAPAN先行(抽選)

受付期間:11月1日(金)12:00〜11月10日(日)23:59

当落発表・入金期間:11月12日(火)18:00〜11月17日(日)23:59

※DAY_AND JAPAN先行販売以降のチケット販売日・販売方法などの詳細は決まり次第、改めてご案内いたします。



■関連リンク

NOWADAYS日本公式ファンクラブ