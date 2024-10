【「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」FILE.54】10月25日 公開

小学館は、ウェブコミック配信サイト「サンデーうぇぶり」にてマンガ「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」FILE.54を10月25日に公開した。

「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」は「名探偵コナン」のあの”犯人”、犯沢さん(仮名)が主役のクリミナル・ギャグ。

FILE.54「甲子園の魔物は2度出る」では探偵甲子園で工藤新一を追う犯沢さん。そこで待ち受けるのは探偵力を試す数々の仕掛けが……。

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.