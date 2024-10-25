Northern19、「CELLS」リリースライブ12月編ゲストにEGG BRAIN、GOOD4NOTHING、HERO COMPLEX
Northern19が、8月に発売した会場限定CD「CELLS」を引っ提げたリリースライブにて、12月のライブに出演するゲストアーティストを発表した。
12月は名古屋・福岡・神戸の3公演が開催予定で、名古屋には盟友・EGG BRAIN、福岡には共同企画を開催するなど縁深いGOOD4NOTHING、神戸には先日自身のツアーを終えたHERO COMPLEXが出演する。各地熱い夜になること間違いなしの素晴らしいゲストを迎えて2マン形式で開催される。
会場限定CD“CELLS”Release Live スケジュール>
2024年11月4日（月・祝）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
開場時間／16:45 開演時間／17:30
GUEST：HOTSQUALL
＜Northern19 presents“CELLS” release Live in YOKOHAMA＞
2024年11月12日（火）横浜F.A.D
開場時間／18:00 開演時間／18:30
GUEST：Maki
＜Northern19 presents“CELLS” release Live in OSAKA＞
2024年11月30日（土） Live House Pangea
開場時間／17:30 開演時間／18:00
GUEST:FIVE STATE DRIVE
＜Northern19 presents“CELLS” release Live in NAGOYA〜R.A.D 15th Anniversary〜＞
2024年12月1日（日） SAKAE R.A.D
開場時間／18:00 開演時間／18:30
GUEST: EGG BRAIN
＜Northern19 presents“CELLS” release Live in FUKUOKA＞
2024年12月13日（金） 福岡 Live House Queblick
開場時間／18:00 開演時間／18:30
GUEST: GOOD4NOTHING
＜Northern19 presents“CELLS” release Live in KOBE＞
2024年12月17日（火） 神戸 太陽と虎
開場時間／18:30 開演時間／19:00
GUEST：HERO COMPLEX
◆チケット情報
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/northern19-cells/
関連リンク
◆Northern19 オフィシャルTwitter
◆Northern19 オフィシャルInstagram