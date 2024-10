Northern19が、8月に発売した会場限定CD「CELLS」を引っ提げたリリースライブにて、12月のライブに出演するゲストアーティストを発表した。12月は名古屋・福岡・神戸の3公演が開催予定で、名古屋には盟友・EGG BRAIN、福岡には共同企画を開催するなど縁深いGOOD4NOTHING、神戸には先日自身のツアーを終えたHERO COMPLEXが出演する。各地熱い夜になること間違いなしの素晴らしいゲストを迎えて2マン形式で開催される。

会場限定CD“CELLS”Release Live スケジュール>



<Northern19 presents TOKI ROCK NIIGATA 2024〜“CELLS” release Live in NIIGATA〜>2024年11月4日(月・祝)新潟GOLDEN PIGS RED STAGE開場時間/16:45 開演時間/17:30GUEST:HOTSQUALL<Northern19 presents“CELLS” release Live in YOKOHAMA>2024年11月12日(火)横浜F.A.D開場時間/18:00 開演時間/18:30GUEST:Maki<Northern19 presents“CELLS” release Live in OSAKA>2024年11月30日(土) Live House Pangea開場時間/17:30 開演時間/18:00GUEST:FIVE STATE DRIVE<Northern19 presents“CELLS” release Live in NAGOYA〜R.A.D 15th Anniversary〜>2024年12月1日(日) SAKAE R.A.D開場時間/18:00 開演時間/18:30GUEST: EGG BRAIN<Northern19 presents“CELLS” release Live in FUKUOKA>2024年12月13日(金) 福岡 Live House Queblick開場時間/18:00 開演時間/18:30GUEST: GOOD4NOTHING<Northern19 presents“CELLS” release Live in KOBE>2024年12月17日(火) 神戸 太陽と虎開場時間/18:30 開演時間/19:00GUEST:HERO COMPLEX◆チケット情報チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/northern19-cells/