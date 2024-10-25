HAZUKI (lynch.)、全国ツアー＜WAKE UP ØVERKILLER(S)＞開幕
lynch.葉月(Vo)のソロプロジェクト・HAZUKIの全国ツアー＜TOUR'24 "WAKE UP ØVERKILLER(S)"＞が10月22日、渋谷ストリームホールのFC限定公演よりスタートした。
◆HAZUKI 画像
本ツアーは、10月23日リリースの2ndアルバム『MAKE UP ØVERKILL』を携えて行われるもの。発売日に先駆けてFC限定公演で披露したアルバム収録曲は、HAZUKIの新章幕開けと言って過言でない。
また、ステージはこれまでのセットリストを一新。数々の新曲を組み込んだセットリストが新鮮かつ斬新だ。フロアの熱量を初っ端から最高点へ持ち上げるHAZUKI本来の高いライブ力がどこまでもブーストして、HAZUKI、サポートメンバー、オーディエンスの一体感が圧巻の景色を描いた。
全9都市10公演の規模で行われる＜TOUR'24 "WAKE UP ØVERKILLER(S)"＞は、12月10日の東京・Zepp Shinjukuでツアーファイナルを迎える。
撮影◎Megumi Iritani
■2ndアルバム『MAKE UP ØVERKILL』
【初回限定盤(CD+Blu-ray＋PHOTOBOOK)】
PLDG-006〜7 \12,000+税
・スリーブクリアケース付デジパック仕様
【通常盤 (CD only)】
PLDG-008 \3,000+税
CD全12曲収録
■全国ツアー＜HAZUKI TOUR'24 "WAKE UP ØVERKILLER(S)"＞
open18:30 / start19:30
10月30日(水) HEAVEN’SROCKさいたま新都心VJ-3
open18:30 / start19:00
11月01日(金) 柏PALOOZA
open18:30 / start19:00
11月07日(木) 仙台MACANA
open18:30 / start19:00
11月09日(土) 札幌cube garden
open17:00 / start17:30
11月22日(金) INSA FUKUOKA
open18:30 / start19:00
11月24日(日) 広島Live space Reed
open17:00 / start17:30
11月26日(火) 江坂MUSE
open18:30 / start19:00
11月27日(水) NAGOYA JAMMIN'
open18:30 / start19:00
12月10日(火) Zepp Shinjuku (TOKYO)
open18:00 / start19:00
▼チケット
オールスタンディング ￥7,000(税込/D別)
※未就学児入場不可
※チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします(再発行不可)
一般発売(先着)：10月6日(日)10:00
・ローソンチケット：https://l-tike.com/hazuki/
・イープラス：https://eplus.jp/hazuki/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hazuki/
（問）サイレンエンタープライズ 03-3447-8822
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