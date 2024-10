SAY MY NAME、3月2日開催の「関西コレクション」に出演決定！

関西から世界へ文化を発信し続ける、日本最大級のファッションイベント「KANSAI COLLECTION」の第一弾出演者が発表された。2025年は大阪・関西万博も開催されるため、世界から見た「日本」を意識し、日本の春を代表する花であり、人生の様々な思い出の瞬間を感じさせる花「さくら」をテーマとしたキービジュアルを掲げ、2025年3月2日(日)に、KANSAI COLLECTION 2025 S/Sの開催を決定した。

アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他にも会場内のブースではヘアメイクなどの体験や出演者によるトークショーなど、京セラドーム大阪の中で1日中楽しめるエンターテインメントイベントとなっている。今年10月に韓国デビューし、デビューEP「SAY MY NAME」が韓国国内外の数々のチャートで好成績を残し、タイトル曲「WaveWay」のミュージックビデオの再生回数は驚異の1000万回超え。ジェジュンがプロデュースし、AKB48・IZ*ONE出身の本田仁美がリーダーを務めることでも注目されている、多国籍ガールズグループSAY MY NAMEが「KANSAI COLLECTION」に初登場する。話題曲「最上級にかわいいの!」がTikTok総再生数10億回を突破するなど、度々バズ曲を生み出す超ときめき♡宣伝部の坂井仁香、菅田愛貴。指原莉乃プロデュース・代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された声優アイドル=LOVEの大谷映美里、齋藤樹愛羅、高松瞳、野口衣織ら今をときめくアイドルたちも。「KANSAI COLLECTION」出演のたびに異次元のスタイルで話題になる人気TikTokerのゆりにゃ、今年就任した「MORE」専属モデルや女優の活動に加え、ABEMA「今日、好きになりました。」のレギュラー見届け人など、バラエティでも活躍する大友花恋、AKB48出身“ぱるる”の愛称でお馴染みの島崎遥香、NMB48卒業後ソロアーティストとして活躍する白間美瑠、アイドルやバラエティなど、幅広く活動する千葉恵里(AKB48)ら豪華モデルの出演が決定。超特急やM!LKも所属するアーティスト集団EBiDAN所属のダンス&ボーカルグループBUDDiiSのリーダー小川史記が初登場。そのほか、音楽ユニット最終未来少女のメンバーで、AI美少女として注目され、2児のシングルマザーでもある藤咲凪(最終未来少女)らの出演が決定。人気タピオカ店「ベビタピトーキョー」原宿店店長、ASMR動画が人気の原宿系動画クリエイター、アーティストなど様々な顔を持つしなこ、コスメやランジェリーなどのプロデュースもしている美容系YouTuberのきぬ、「おさくみみ」の愛称で親しまれるおさき、さくら、MINAMIらZ世代の支持を集める人気クリエイターの出演も決定している。

■開催概要

「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER」

開催日程:2025年3月2日(日)

開催時間:12:30開場 / 14:00開演(全て予定)

開催場所:京セラドーム大阪



【出演者情報】2024年10月25日現在 ※50音順

<MODEL>

井手上漠、大谷映美里(=LOVE)、大友花恋、加藤ナナ、齋藤樹愛羅(=LOVE)、坂井仁香(超ときめき(ハート)宣伝部)、島崎遥香、白間美瑠、上西星来、菅田愛貴(超ときめき(ハート)宣伝部)、高松瞳(=LOVE)、千葉恵里(AKB48)、野口衣織(=LOVE)、HITOMI(SAY MY NAME)、ゆりにゃ and more



<GUEST>

伊藤桃々、稲場愛香、小川史記(BUDDiiS)、佐々木莉佳子、田久保夏鈴、藤咲凪(最終未来少女) and more



<GLOBAL GUEST>

SAY MY NAME、テリ(Taeri) and more



<CREATOR>

えみ姉、おさき、きぬ、さくら、しなこ、MINAMI、Mumei、夜のひと笑い、ろこまこあこ and more



【チケット】

11月2日(土)10:00〜11月15日(金)公式LINEでチケット先行発売開始

11月16日(土)10:00〜12月5日(木)ローソンチケット先行発売開始

※全席指定席です。



VIP席:100,000円

プラチナ席:30,000円

SS席:15,000円

S席:10,000円

スタンド自由席:3,000円



※枚数に限りがございますので、規定枚数に達し次第受付終了いたします。

※当日券の発売は未定となります。事前の購入をおすすめいたします。



<チケット先行販売購入先>

・関西コレクション公式LINE

・ローソンチケット

Lコード:56291



主催:関西コレクション実行委員会

後援:大阪府・大阪市・大阪商工会議所・大阪観光局・京都府・京都市・京都商工会議所・兵庫県・滋賀県・奈良県・公益社団法人2025年日本国際博覧会協会・「日本博 2.0」参画型

企画 / 制作:株式会社KANSAI COLLECTION

著作:株式会社KANSAI COLLECTION



