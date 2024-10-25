¡Ö¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬¤¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×Ëè·§ËÝÏ®¤Î17ºÐ¤ò¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÆ±Î½¤¬Àä»¿¡ª ´ÆÆÄ¤â¶½Ê³¤ò±£¤»¤º¡ÖÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÈÝÄê¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¹¶·âÂ¦¤È¼éÈ÷Â¦¤Ç¹¥ÂÐ¾È¤ÊÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£³Àá¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤ÏÎ¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¡¢Ëè·§ÚðÌð¤¬½êÂ°¤¹¤ëAZ¤ÈÂÐÀï¡£53Ê¬¤Ë¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤¬·è¤á¤¿PK¤Ë¤è¤ê¡¢£±¡Ý£°¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢17ºÐ¤ÎÄ¶¿·À±¥Þ¥¤¥¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¤À¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¸åÈ¾¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤Ë²ó¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿±¦SB¤ÎËè·§¤òËÝÏ®¡£¹â¤¤¸Ä¿Íµ»¤Ç²¿ÅÙ¤âÈ´¤µî¤ê¡¢66Ê¬¤Ç¤Î¸òÂå¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ëè·§¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤À¼¤¬Èô¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢¥à¡¼¥¢¤Ë¤Ï»¿¼¤¬»¦Åþ¡£ÃÏ¸µ»æ¡ØTHE STANDARD¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Ï¡Ö45Ê¬¤«¤é65Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¤¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¿·À±¤¬ÆüËÜÂåÉ½DF¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¯
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£ÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÈÝÄê¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥¡¼¤ÎÁ´¤Æ¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤¬Âç¹¥¤¤À¡£ËèÆü¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤¬¡ÈÎ¹¡É¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä»È¤¦¤«¤ËËÜÅö¤Ëµ¤¤òÇÛ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Î¸°¤À¡£°ÎÂç¤Ê¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×
¡¡À®Ä¹Ãø¤·¤¤¥à¡¼¥¢¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£³»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚ¤ò²¡¤·¤Î¤±¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¡È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡É¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£³Àá¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤ÏÎ¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¡¢Ëè·§ÚðÌð¤¬½êÂ°¤¹¤ëAZ¤ÈÂÐÀï¡£53Ê¬¤Ë¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤¬·è¤á¤¿PK¤Ë¤è¤ê¡¢£±¡Ý£°¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢17ºÐ¤ÎÄ¶¿·À±¥Þ¥¤¥¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¤À¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¸åÈ¾¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤Ë²ó¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿±¦SB¤ÎËè·§¤òËÝÏ®¡£¹â¤¤¸Ä¿Íµ»¤Ç²¿ÅÙ¤âÈ´¤µî¤ê¡¢66Ê¬¤Ç¤Î¸òÂå¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¿·À±¤¬ÆüËÜÂåÉ½DF¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¯
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£ÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÈÝÄê¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥¡¼¤ÎÁ´¤Æ¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤¬Âç¹¥¤¤À¡£ËèÆü¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤¬¡ÈÎ¹¡É¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä»È¤¦¤«¤ËËÜÅö¤Ëµ¤¤òÇÛ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Î¸°¤À¡£°ÎÂç¤Ê¼ã¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×
¡¡À®Ä¹Ãø¤·¤¤¥à¡¼¥¢¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£³»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚ¤ò²¡¤·¤Î¤±¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¡È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡É¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô